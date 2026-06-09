Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
00
GÜN
00
SAAT
00
DK
00
SN
Turnuvaya SADECE KALDI!

ABD'de Dünya Kupası için önlem: FBI devrede

FBI, ABD'de oynanacak FIFA Dünya Kupası'nda izinsiz İHA kullanımına karşı alarma geçti.

calendar 09 Haziran 2026 23:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
ABD'de Dünya Kupası için önlem: FBI devrede
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ülkenin çeşitli şehirlerindeki stadyumlarda yapılacak 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarında yasaklanan insansız hava aracı (İHA) kullanımı konusundaki uygulamanın takibi için harekete geçti. 

FBI, X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "FAA (Federal Havacılık İdaresi), Houston'daki FIFA Taraftar Festivali için bugünden başlayıp 19 Temmuz 2026'ya kadar geçerli olacak Geçici Uçuş Kısıtlamaları uygulaması başlattı. Bu, Dünya Kupası etkinlikleri üzerinde hiçbir şekilde dron uçurulamayacağı anlamına geliyor." ifadelerine yer verdi.

İHA kısıtlama uygulamalarının taraftarları, oyuncuları ve kritik altyapıyı kazalara ve güvenlik tehditlerine karşı koruduğu vurgulanan duyuruda, FBI tarafından izinsiz dron uçuranların "federal bir suç işlemiş olacağının ve 100 bin dolara varan para cezasına çarptırılabileceğinin" altı çizildi. 

FAA'nın FBI tarafından linki paylaşılan açıklamasında da "Tüm oyuncular, katılımcılar ve personel için güvenli bir ortam sağlamak amacıyla, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve kolluk kuvvetleri, tüm FIFA Dünya Kupası 2026 stadyumlarını ve çevresindeki etkinlik alanlarını resmi olarak Dron Uçuşu Yasak Bölgeleri olarak belirlemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu açıklamada, dron uçuranlar için ihlal başına 75 bin dolara kadar idari para cezası ile 100 bin dolara kadar cezai yaptırım uygulanabileceği belirtildi. 

Bununla birlikte, FBI'nın, İHA'ları ele geçirmek ve el koymak için özel önleme araçları kullanma yetkisine sahip olduğu, ihlal edenlerin "federal cezai suçlamalarla ve derhal tutuklanmayla karşı karşıya kalabileceği" kaydedildi.

FAA, İHA kullanımı ihlallerinin tespitini ve yaptırımını hızlandırmak amacıyla yakın zaman önce "İnsansız Hava Aracı Hızlandırılmış ve Hedefli Yaptırım Müdahalesi" adıyla bir girişim başlatmıştı.

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
ABD
ABD'de Dünya Kupası için önlem: FBI devrede
ABD
ABD'den Dünya Kupası için İran'a özel yasak
ABD
ABD'ye alınmayan hakem, İstanbul'da konuştu!
Gümüşhane A Milli Futbol Takımı
Gümüşhane A Milli Futbol Takımı'na destek için Türk bayraklarıyla donatıldı
ABD
ABD'de sıcaklıklar Bizim Çocukları zorluyor
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
Sporx Anasayfasına Dön