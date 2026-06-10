Galatasaray için iddia: Chermiti

Golcüsü Victor Osimhen'i takımda tutmak isteyen Galatasaray, forvette yıldız futbolcuya önemli bir alternatif yaratmaya çalışıyor. Arjantinli Mauro Icardi konusundaki belirsizlik bütün hızıyla devam ederken, sarı-kırmızılılar alternatif isimlere de yöneliyor.
Bu futbolculardan birisinin de İskoç ekibi Rangers forması giyen 22 yaşındaki Portekizli golcü Youssef Chermiti olduğu iddia edildi. 22 yaşında 1.92 boyundaki futbolcuyla Galatasaray yönetiminin yakından ilgilendiği iddia edildi. Icardi'ye önemli bir alternatif olarak gösteriliyor.
10+4'e Uygun Bir İsim
Portekiz'de yayın yapan Correio da Manha'nın haberine göre; Galatasaray ve PSV'nin Portekizli golcüye talip olduğu ve teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
İskoç ekibinin belirlediği bonservis bedelinin 25 milyon euro olduğu belirtilen haberde, Tunus asıllı yıldızın iyi bir sezonu geride bıraktığı belirtildi.
10+4 yabancı kuralına da uygun olan 22 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda 41 resmi maça çıkarken 15 gol kaydetti ve 3 de asiste imzasını atarak takımına katkı sağladı.
Hava Toplarına Hakim
Uzun boyu ile dikkat çeken genç futbolcu özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çekiyor. Uzun boyuna karşın yerden de oldukça etkili olan Youssef Chermiti, sarı-kırmızılı takımda ikinci forvet olarak Okan Buruk'un tercih edebileceği bir futbolcu.
Bu futbolculardan birisinin de İskoç ekibi Rangers forması giyen 22 yaşındaki Portekizli golcü Youssef Chermiti olduğu iddia edildi. 22 yaşında 1.92 boyundaki futbolcuyla Galatasaray yönetiminin yakından ilgilendiği iddia edildi. Icardi'ye önemli bir alternatif olarak gösteriliyor.
10+4'e Uygun Bir İsim
Portekiz'de yayın yapan Correio da Manha'nın haberine göre; Galatasaray ve PSV'nin Portekizli golcüye talip olduğu ve teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
İskoç ekibinin belirlediği bonservis bedelinin 25 milyon euro olduğu belirtilen haberde, Tunus asıllı yıldızın iyi bir sezonu geride bıraktığı belirtildi.
10+4 yabancı kuralına da uygun olan 22 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda 41 resmi maça çıkarken 15 gol kaydetti ve 3 de asiste imzasını atarak takımına katkı sağladı.
Hava Toplarına Hakim
Uzun boyu ile dikkat çeken genç futbolcu özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çekiyor. Uzun boyuna karşın yerden de oldukça etkili olan Youssef Chermiti, sarı-kırmızılı takımda ikinci forvet olarak Okan Buruk'un tercih edebileceği bir futbolcu.