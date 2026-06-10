Galatasaray için iddia: Chermiti

Galatasaray ve PSV, Rangers'ın golcü oyuncusu Youssef Chermiti'yi istiyor. İskoç ekibinin belirlediği bonservis bedeli 25 milyon euro.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Haziran 2026 08:35
Galatasaray için iddia: Chermiti
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Golcüsü Victor Osimhen'i takımda tutmak isteyen Galatasaray, forvette yıldız futbolcuya önemli bir alternatif yaratmaya çalışıyor. Arjantinli Mauro Icardi konusundaki belirsizlik bütün hızıyla devam ederken, sarı-kırmızılılar alternatif isimlere de yöneliyor.

Bu futbolculardan birisinin de İskoç ekibi Rangers forması giyen 22 yaşındaki Portekizli golcü Youssef Chermiti olduğu iddia edildi. 22 yaşında 1.92 boyundaki futbolcuyla Galatasaray yönetiminin yakından ilgilendiği iddia edildi. Icardi'ye önemli bir alternatif olarak gösteriliyor.

10+4'e Uygun Bir İsim

Portekiz'de yayın yapan Correio da Manha'nın haberine göre; Galatasaray ve PSV'nin Portekizli golcüye talip olduğu ve teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

İskoç ekibinin belirlediği bonservis bedelinin 25 milyon euro olduğu belirtilen haberde, Tunus asıllı yıldızın iyi bir sezonu geride bıraktığı belirtildi.

10+4 yabancı kuralına da uygun olan 22 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda 41 resmi maça çıkarken 15 gol kaydetti ve 3 de asiste imzasını atarak takımına katkı sağladı.

Hava Toplarına Hakim

Uzun boyu ile dikkat çeken genç futbolcu özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çekiyor. Uzun boyuna karşın yerden de oldukça etkili olan Youssef Chermiti, sarı-kırmızılı takımda ikinci forvet olarak Okan Buruk'un tercih edebileceği bir futbolcu.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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