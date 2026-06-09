Trabzonspor'dan resmi ayrılık açıklaması: Cham

Trabzonspor, Muhammed Cham'ın kiralık transferi için Kızılyıldız ile anlaşmaya vardığını açıkladı.



Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Muhammed Cham'ın, 2026-2027 futbol sezonu için Kızılyıldız'a satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.



TRANSFER DETAYLARI



KAP'a yapılan bildirimde, anlaşmanın 3.5 milyon euro satın alma opsiyonu ve 250 bin euro şarta bağlı bonus içerdiği belirtildi. Ayrıca Kızılyıldız'ın satın alma opsiyonunu kullanmasının ardından oyuncuyu başka bir kulübe satması halinde elde edilecek net transfer gelirinin yüzde 15'inin Trabzonspor'a ödeneceği aktarıldı.



Öte yandan bordo-mavililer, Cham'ın 2026-27 sezonundaki 1 milyon 275 bin euroluk maaş yükünün büyük bölümünden çıkarken, oyuncuya sadece 200 bin euro ödeme yapacak.



