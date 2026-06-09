Anadolu Efes'te Saben Lee'nin ardından bir ayrılık daha!

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda ABD'li uzun forvet Cole Swider ile yolların ayrıldığı duyuruldu.



Lacivert-beyazlı kulübün X platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "2025-2026 sezonunda formamızı giyen Cole Swider'a emekleri için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." denildi.



Cole Swider, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 21 maçta 7,62 sayı, 1,57 ribaunt ve 0,48 asist ortalamaları yakaladı.



