Mavi ve Kenan Yıldız'dan özel koleksiyon
Mavi, yeni marka elçisi Kenan Yıldız ile çok özel bir koleksiyon hazırladı.
Koleksiyonun öne çıkan parçaları arasında yer alan jean'ler ve denim ceketler, yıldızlı kırmızı beyaz logo detayıyla dikkat çekiyor. Türkiye'nin tek yürek olduğu heyecanlı mücadelelere gönderme yapan bu özel detay, koleksiyona güçlü bir karakter kazandırırken, Mavi'nin denim odaklı tasarım yaklaşımını da yansıtıyor.
Günlük yaşamın farklı anlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanan koleksiyon, konfor ve stil arasında dengeli bir çizgi sunuyor. Modern detayları denimle buluşturan seçki, Kenan Yıldız'ın sahadaki enerjisini ve genç kuşağın stil anlayışını Mavi yorumuyla bir araya getiriyor.
Koleksiyon seçili Mavi mağazalarında, mavi.com'da ve Mavi App'te satışa sunuldu.
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|Takımlar
|O
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|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Avustralya
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|0
|0
|0
|2
|Paraguay
|0
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|0
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|3
|Türkiye
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|0
|0
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|4
|ABD
|0
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|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Çek Cumhuriyeti
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|0
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|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Meksika
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|0
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|0
|0
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|3
|Güney Afrika
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|0
|0
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|4
|Güney Kore
|0
|0
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|0
|0
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Bosna Hersek
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kanada
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Katar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|İsviçre
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Fas
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|İskoçya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Curacao
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Ekvador
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Almanya
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Fildişi Sahili
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Japonya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Hollanda
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İsveç
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Tunus
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Mısır
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|3
|İran
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Yeni Zelanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cape Verde
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Suudi Arabistan
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İspanya
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|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|4
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Norveç
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cezayir
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Arjantin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Avusturya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Ürdün
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Portekiz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0