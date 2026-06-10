Serhou Guirassy: "Gol atmaya doyamıyorum!"

Fenerbahçe'nin golcü adayı Serhou Guirassy, daha fazla gol atmak istediğini açıkladı

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Haziran 2026 13:01 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2026 13:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Instagram
Serhou Guirassy: 'Gol atmaya doyamıyorum!'
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Fenerbahçe'nin Borussia Dortmund'dan transfer etmek istediği Serhou Guirassy, Bundesliga'da geride kalan sezonda gösterdiği performansı değerlendirdi.

33 lig maçında 17 gol atan 30 yaşındaki Gineli futbolcu, daha fazla gol atmak istediğini açıkladı.

Serhou Guirassy yaptığı açıklamada "Bundesliga'da 33 maçta 17 gol? Tabii ki bir forvet için bunlar iyi rakamlar. Ama ben her zaman daha fazlasını isterim. Bu benim için yeterli değil." dedi.

Açıklamalarına devam eden Guirassy "Başka birine sorsan, bu sezon 17 gol için muhtemelen çok mutlu olurlardı. Ama ben gol atmaya doyamıyorum!" ifadelerini kullandı.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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