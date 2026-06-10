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Meksika Dalgası şöhrete ulaştığı topraklara geri dönüyor

İlk kez Amerika'da yapılan Meksika Dalgası, Dünya Kupası ile bir kez daha Amerika'ya dönüyor.

calendar 10 Haziran 2026 13:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Meksika Dalgası şöhrete ulaştığı topraklara geri dönüyor
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İlk kez Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan Meksika Dalgası, futbol dünyasındaki şöhretine 1986'da Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kavuştu

Mexico City hükümeti, dünyanın en büyük Meksika Dalgası'nı yaparak Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeye çalışacak

Dünya futbolunun ikonik tribün geleneklerinden biri olan "Meksika Dalgası" (The Wave), 2026 FIFA Dünya Kupası'yla birlikte doğduğu ve şöhrete ulaştığı topraklara geri dönecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına ev sahipliği yapacak Meksika'nın başkenti Mexico City'deki Aztek Stadı, Meksika Dalgası olarak adlandırılan görsel şovun futbol dünyasına hediye edildiği yer olarak kabul ediliyor.

İlk kez Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan ve 1986 Dünya Kupası'nda televizyon ekranlarına yansıyan ve sonrasında küresel bir fenomene dönüşen görsel şov, taraftarların oturdukları koltuklardan ardışık düzende ayağa kalkıp kollarını havaya kaldırdıktan sonra oturmasıyla oluşturuluyor.

Çıkış yeri ABD

Meksikalı futbolseverler tarafından dünya futboluna hediye edilen hareket, ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı.

Dalga, Amerikalı ünlü amigo George Henderson (Krazy George) tarafından geliştirildi. Amerikan futbolu, beyzbol, buz hokeyi gibi çok farklı branşlarda 29 farklı takımın tribünlerine hizmet eden Henderson, 1980 yılında oynanan bir buz hokeyi maçında kalabalığı ayağa kaldırarak ilk Meksika dalgasını gerçekleştirdi.

Televizyon ekranlarında kayda geçen ilk Meksika dalgası ise bir beyzbol maçında oldu. 1981'de Kaliforniya'da oynanan Oakland Athletics-New York Yankees maçında tribünleri dolduran binlerce taraftar, Henderson'ın yönetiminde Meksika dalgasını yapmayı başardı.

Daha sonra çeşitli müsabakalarda yapılarak bilinirliği artan hareketi Henderson, 1982'de Kanada'da bir futbol maçına ve 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na taşıyarak futbol dünyasıyla tanıştırdı.

Şöhret Meksika'da geldi

Meksikalı futbolseverlerin 'La ola' (dalga) adını verdikleri hareket Meksika topraklarında ilk kez 18 Eylül 1984 tarihinde Monterrey'deki tarihi Estadio Tecnologico'da Meksika ile Arjantin milli takımları arasında oynanan dostluk maçında yapıldı.

Hareketin global bir üne kavuşması ise 1986'da Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası oldu.

İtalya ile Bulgaristan arasında Aztek Stadı'nda oynanan açılış maçındaki gösterilerin televizyon ekranlarına yansıması ve Meksikalıların her maçta bu görsel şovu yapmasıyla birlikte "Meksika Dalgası" tüm dünyanın ilgisini çekti bir Dünya Kupası klasiği olarak ortaya çıktı.

Birçok ülkede 'Mexican Wave' olarak tanımlanan tribün hareketinin, Meksikalı futbolseverler tarafından dünya çapında popüler hale getirilmesinin ardından dünyanın başka yerlerindeki müsabakalarda da hareket tekrar edildi.

Dünyanın en büyük Meksika dalgası yapıldı

2026 FIFA Dünya Kupası'yla birlikte yeniden Meksika'ya dönen hareketin 40. yılı için rekor denemesi yapıldı.

Yerel olarak 'La Ola Chilanga' diye adlandırılan dünyanın en büyük Meksika dalgası, Guiness hakemleri gözetiminde gerçekleştirildi.

Mexico City hükümetinin yaptığı açıklamaya göre, Paseo de la Reforma'dan Glorieta del Caballito'ya kadar uzanan kalabalıkta yapılan organizasyona yaklaşık 30 bin kişi katıldı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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