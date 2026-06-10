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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda bilet fiyatları 5 ila 10 kat arttı

2026 FIFA Dünya Kupası, rekor seviyedeki bilet fiyatlarıyla taraftarların tepkisini çekiyor. Açılış ve grup maçlarında fiyatlar 2022 Katar Dünya Kupası'na göre 5 kata kadar yükselirken, final biletleri ise yaklaşık 10 kat daha pahalı hale geldi.

calendar 10 Haziran 2026 14:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
2026 FIFA Dünya Kupası'nda bilet fiyatları 5 ila 10 kat arttı
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ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde yarın başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının bilet fiyatları 2022'deki turnuvaya göre 5 kat artış gösterirken final biletlerinin ise 10 kat daha yüksek durumda olması taraftarları ekonomik açıdan zorluyor.

ABD, Kanada ve Meksika'daki Dünya Kupası, bilet fiyatları baz alındığında taraftarlar açısından turnuva tarihinin en pahalı organizasyonu oluyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçının biletleri 560 ile 2 bin 735 dolar arasında değişirken 2022'deki turnuvada açılış karşılaşmasının bilet fiyatları 55 ile 618 dolar arasındaydı.

- 2026'da açılış maçı biletleri 5 ila 10 kat daha yüksek

2026'da bilet fiyatları dört farklı kategoride belirlenirken açılış maçının biletleri 560 dolardan başlıyor. En pahalı bilet fiyatları ise 2 bin 735 doları buluyor.

Katar'daki son Dünya Kupası'nda açılış maçının fiyatı 55 ile 618 dolar arasındaydı.

2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasındaki karşılaşmalar için bilet fiyatları ortalama 400 dolar civarında bulunurken Katar'da ise grup maçlarının ortalama bilet fiyatı 100 doların altındaydı.

Katar'da grup aşamasındaki maçlarda bilet fiyatları 11 ile 220 dolar arasında değişiyordu.

- Final, 10 kat daha pahalı

ABD'de yapılacak 2026 Dünya Kupası finalinin en ucuz bileti, Katar'daki 2022 finalinde taraftarların ödediği en ucuz bilet fiyatının 10 katı düzeyinde bulunuyor.

New York New Jersey Stadı'nda oynanacak finalin en ucuz bileti 2 bin 30 dolar, en pahalısı ise 6 bin 370 dolara satılıyor.

Katar'daki 2022 finalinin en ucuz bileti 206, en pahalı bileti ise 1607 dolara satılmıştı.

Buna karşılık 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) finali için en ucuz biletler 100 dolar civarındaydı.

- Avrupa Futbol Taraftarları Birliği de tepki göstermişti

Avrupa Futbol Taraftarları Birliği (FSE), 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde "Yüksek bilet fiyatları, şeffaf ve adil olmayan satın alma koşulları ile tekel konumunu kötüye kullanma" iddiasıyla FIFA aleyhine Avrupa Komisyonuna şikayette bulunmuştu.

Dünya Kupası biletlerine "adil ve şeffaf erişim" olması gerektiğini belirten FSE, "FIFA, 2026 Dünya Kupası bilet satışlarında tekel konumunda ve bu gücünü, rekabetçi bir piyasada asla kabul edilemeyecek koşulları taraftarlara dayatmak için kullandı. Birçoğu için bu, hayatlarında bir kez yaşayacakları bir deneyim; biletlere adil ve şeffaf erişim şart." ifadelerini kullanmıştı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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