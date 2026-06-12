A Milli Takım Kanada'da ilk idmanına çıktı
2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk sınavında Avustralya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Kanada'ya ulaşarak hazırlıklarına başladı. Vancouver'da gerçekleştirilen ilk idmanın bir bölümü basına açık olarak yapıldı.
İLK ÇALIŞMA KILLARNEY PARK'TA YAPILDI
Bugün Kanada'ya ulaşan milli kafile, vakit kaybetmeden Killarney Park'taki antrenman sahasında sahaya indi. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu. Çalışmanın basına açık olan kısmında oyuncuların oldukça neşeli olduğu gözlemlendi.
KENAN YILDIZ BİREYSEL ÇALIŞTI
Antrenmanda, tedavisi devam eden Kenan Yıldız'ın durumu da netlik kazandı. Genç oyuncunun, idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldığı, basına kapalı olan bölümde ise bireysel antrenman gerçekleştirdiği belirtildi.
PROTOKOLDEN YAKIN TAKİP
A Milli Futbol Takımı'nın Kanada'daki ilk idmanını devlet ve federasyon yetkilileri de yalnız bırakmadı. Vancouver'daki çalışmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Can Dizdar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz birlikte takip etti.
SON ANTRENMAN CUMARTESİ GÜNÜ
Avustralya maçı hazırlıklarını sürdüren Türkiye, müsabaka öncesindeki son antrenmanını 13 Haziran Cumartesi günü TSİ 01.00'de yine Killarney Park tesislerinde gerçekleştirecek ve maç saatini beklemeye başlayacak.
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|Paraguay
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|Türkiye
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|ABD
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|Çek Cumhuriyeti
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|Meksika
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|Güney Afrika
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|Kanada
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|3
|Katar
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|4
|İsviçre
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|O
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|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
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|2
|Haiti
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|3
|Fas
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|0
|4
|İskoçya
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|Av.
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|1
|Curacao
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|Ekvador
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|0
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|0
|0
|0
|0
|3
|Almanya
|0
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|0
|4
|Fildişi Sahili
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|0
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|0
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|S
|Takımlar
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|G
|B
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|A
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|Av.
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|1
|Japonya
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Hollanda
|0
|0
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|0
|0
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|0
|0
|3
|İsveç
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Tunus
|0
|0
|0
|0
|0
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|0
|0
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|2
|Mısır
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|0
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|0
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|0
|0
|3
|İran
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|4
|Yeni Zelanda
|0
|0
|0
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|0
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cape Verde
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|0
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|2
|Suudi Arabistan
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|0
|0
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|0
|0
|3
|İspanya
|0
|0
|0
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|4
|Uruguay
|0
|0
|0
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|0
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
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|0
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|2
|Irak
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|0
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|0
|3
|Norveç
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|0
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|0
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|4
|Senegal
|0
|0
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|0
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|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cezayir
|0
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|2
|Arjantin
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|3
|Avusturya
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|4
|Ürdün
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Portekiz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0