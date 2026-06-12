A Milli Takım Kanada'da ilk idmanına çıktı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası serüvenine Kanada'da başlıyor. Turnuvadaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek olan ay-yıldızlı ekip, müsabakanın oynanacağı Vancouver kentine gelerek ilk idmanını yaptı.



İLK ÇALIŞMA KILLARNEY PARK'TA YAPILDI



Bugün Kanada'ya ulaşan milli kafile, vakit kaybetmeden Killarney Park'taki antrenman sahasında sahaya indi. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu. Çalışmanın basına açık olan kısmında oyuncuların oldukça neşeli olduğu gözlemlendi.



KENAN YILDIZ BİREYSEL ÇALIŞTI



Antrenmanda, tedavisi devam eden Kenan Yıldız'ın durumu da netlik kazandı. Genç oyuncunun, idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldığı, basına kapalı olan bölümde ise bireysel antrenman gerçekleştirdiği belirtildi.



PROTOKOLDEN YAKIN TAKİP



A Milli Futbol Takımı'nın Kanada'daki ilk idmanını devlet ve federasyon yetkilileri de yalnız bırakmadı. Vancouver'daki çalışmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Can Dizdar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz birlikte takip etti.



SON ANTRENMAN CUMARTESİ GÜNÜ



Avustralya maçı hazırlıklarını sürdüren Türkiye, müsabaka öncesindeki son antrenmanını 13 Haziran Cumartesi günü TSİ 01.00'de yine Killarney Park tesislerinde gerçekleştirecek ve maç saatini beklemeye başlayacak.



