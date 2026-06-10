Fenerbahçe'de Aykut Kocaman için tarih belli oldu!

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından teknik direktör de belli oluyor. Sarı-lacivertliler göreve Aykut Kocaman'ı getiriyor.





A Spor'un haberine göre, tecrübeli çalıştırıcının cuma günü resmi olarak açıklanmasının beklendiği öne sürüldü.



Fenerbahçe'de daha önce hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan Aykut Kocaman'ın yeniden sarı-lacivertli kulübe dönmesi halinde, camiada yeni bir sayfa açılması bekleniyor. Taraftarlar ise kulüpten gelecek resmi açıklamayı merakla bekliyor.



