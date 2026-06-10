Fenerbahçe'de Aykut Kocaman için tarih belli oldu!

Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım, teknik direktör Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin Aykut Kocaman'ı açıklayacağı tarih de belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Haziran 2026 15:19 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2026 15:23
Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman için tarih belli oldu!
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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından teknik direktör de belli oluyor. Sarı-lacivertliler göreve Aykut Kocaman'ı getiriyor.

A Spor'un haberine göre, tecrübeli çalıştırıcının cuma günü resmi olarak açıklanmasının beklendiği öne sürüldü. 

Fenerbahçe'de daha önce hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan Aykut Kocaman'ın yeniden sarı-lacivertli kulübe dönmesi halinde, camiada yeni bir sayfa açılması bekleniyor. Taraftarlar ise kulüpten gelecek resmi açıklamayı merakla bekliyor.

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