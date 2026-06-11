Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç takvimi belli oldu

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasındaki Basketbol Süper Ligi final serisi 13–21 Haziran tarihleri arasında oynanacak ve 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 00:23 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 02:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç takvimi belli oldu
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Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN'in karşı karşıya geleceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç programı belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği final serisinde oynanacak maçların programı şöyle:

13 Haziran Cumartesi:

20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN

15 Haziran Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN

17 Haziran Çarşamba:

20.00 Beşiktaş GAİN–Fenerbahçe Beko

19 Haziran Cuma (Gerekirse):

20.00 Beşiktaş GAİN–Fenerbahçe Beko

21 Haziran Pazar (Gerekirse):

20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN



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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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