İzlediğimizde hala coşturan, duygulandıran milli maçlar!
2026 Dünya Kupası öncesi izlediğimizde hala coşturan, duygulandıran milli maçları özetliyoruz...
Milliler, Dünya Kupası'nın D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşılaşacak.
Bu içeriğimizde izlediğimizde hala coşturan, duygulandıran milli maçları inceliyoruz...
Senegal 0-1 Türkiye (22 Haziran 2002)
İlhan Mansız'ın 94. dakikada attığı efsanevi "altın gol", Türkiye'yi tarihinde ilk kez Dünya Kupası yarı finaline taşıdı.
Güney Kore 2 - 3 Türkiye (29 Haziran 2002)
A Milli Futbol Takımı, 48 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nı 3. tamamladı ve kupaya damga vuran takımlardan biri oldu.
Türkiye 2 - 1 İsviçre (11 Haziran 2008):
Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur altında oynanan maçta, 1-0 geriden gelip 90+2'de Arda Turan'ın attığı golle turnuvadaki ilk büyük geri dönüş fitilini ateşlemiştik.
Türkiye 3 - 2 Çekya (15 Haziran 2008):
Maçın 75. dakikasına 2-0 geride girdikten sonra önce Arda Turan, ardından Nihat Kahveci'nin son dakikalardaki iki muazzam golüyle imza attığımız, futbol tarihinin en büyük geri dönüşlerinden birine imza attığımız tarihi maç
Hırvatistan 1 - 1 Türkiye / Penaltılar: 3-1 (20 Haziran 2008):
Uzatmaların 119. dakikasında gol yiyip elendiğimizi düşündüğümüz anda, 120+2'de Semih Şentürk'ün attığı o imkansız gol ve ardından penaltılarda gelen yarı final bileti.
Türkiye 1-0 İzlanda (13 Ekim 2015)
A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Konya'da İzlanda'yı ağırladı. Ay-yıldızlı ekip, Selçuk İnan'ın 89. dakikada frikikten attığı golle İzlanda'yı 1-0 mağlup etti. İzlanda maçı, Türk futbol literatürüne, "Selçuk geliyor, gol de geliyor." şeklinde geçti. Milliler, Kazakistan'ın Letonya deplasmanında 1-0'lık galibiyetiyle birlikte 8 yı sonra Avrupa Şampiyonası bileti aldı.
Letonya 2-3 Türkiye(16 Haziran 2023)
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 elemelerinde Letonya deplasmanına konuk oldu. Ay-yıldızlı ekip, 90+4'te yediği golle Letonya karşısında 2-2'ye yakalandı. Milliler, 90+5'te ise İrfan Can Kahveci'nin golüyle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Türkiye 3-1 Gürcistan (18 Haziran 2024)
A Milli Futbol Takımı, Gürcistan galibiyetiyle Avrupa Futbol Şampiyonası'na galibiyetle başladı. Euro2020'de galibiyet alamayan milliler, Avrupa Şampiyonası'ndaki hasretine son verdi. Maçın son anlarına 2-1 önde giren milliler, son anlarda kalesinde büyük bir baskı görmesine rağmen duvar ördü ve Kerem Aktürkoğlu'nun son anlardaki golüyle galibiyete uzandı.
Türkiye 2-1 Avusturya (2 Temmuz 2024)
A Milli Futbol Takımı, EURO2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı. Milliler, turnuvanın sürpriz yapabilecek ekiplerinden biri olan ve dört ay önce 6 golle kaybettiği Avusturya'yı 2-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi.
24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI
Türkiye 1-0 Romanya (26 Mart 2026)
Dünya Kupası elemelerinde grup aşamasını ikinci sırada bitiren Türkiye, play-off yarı finalinde Romanya'yı ağırladı. A Milli Takım, Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle Romanya'yı geçerek Dünya Kupası için önemli bir adım attı.
Kosova 0-1 Türkiye (31 Mart 2026)
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası play-off finalinde Kosova ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, bu kez Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 24 yıl sonra biletini kaptı.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
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|1
|Avustralya
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|0
|0
|0
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|0
|2
|Paraguay
|0
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|0
|3
|Türkiye
|0
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|ABD
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Çek Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Meksika
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Güney Afrika
|0
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|0
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|0
|0
|0
|4
|Güney Kore
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Bosna Hersek
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kanada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Katar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|İsviçre
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Fas
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|İskoçya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Curacao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Ekvador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Almanya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Fildişi Sahili
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Japonya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Hollanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İsveç
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Tunus
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Mısır
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Yeni Zelanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cape Verde
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Suudi Arabistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İspanya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Norveç
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cezayir
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Arjantin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Avusturya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Ürdün
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Portekiz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0