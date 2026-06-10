Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

İzlediğimizde hala coşturan, duygulandıran milli maçlar!

2026 Dünya Kupası öncesi izlediğimizde hala coşturan, duygulandıran milli maçları özetliyoruz...

calendar 10 Haziran 2026 23:49
SPORX AI BAKIŞI
İzlediğimizde hala coşturan, duygulandıran milli maçlar!
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A Milli Futbol Takımı, büyük bir başarıya imza attı ve 24 yıl sonra Dünya Kupası vizesi aldı.

Milliler, Dünya Kupası'nın D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşılaşacak.

Bu içeriğimizde izlediğimizde hala coşturan, duygulandıran milli maçları inceliyoruz...

Senegal 0-1 Türkiye (22 Haziran 2002)

İlhan Mansız'ın 94. dakikada attığı efsanevi "altın gol", Türkiye'yi tarihinde ilk kez Dünya Kupası yarı finaline taşıdı.

Güney Kore 2 - 3 Türkiye (29 Haziran 2002)

A Milli Futbol Takımı, 48 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nı 3. tamamladı ve kupaya damga vuran takımlardan biri oldu.

Türkiye 2 - 1 İsviçre (11 Haziran 2008):

Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur altında oynanan maçta, 1-0 geriden gelip 90+2'de Arda Turan'ın attığı golle turnuvadaki ilk büyük geri dönüş fitilini ateşlemiştik.

Türkiye 3 - 2 Çekya (15 Haziran 2008):

Maçın 75. dakikasına 2-0 geride girdikten sonra önce Arda Turan, ardından Nihat Kahveci'nin son dakikalardaki iki muazzam golüyle imza attığımız, futbol tarihinin en büyük geri dönüşlerinden birine imza attığımız tarihi maç

Hırvatistan 1 - 1 Türkiye / Penaltılar: 3-1 (20 Haziran 2008):

Uzatmaların 119. dakikasında gol yiyip elendiğimizi düşündüğümüz anda, 120+2'de Semih Şentürk'ün attığı o imkansız gol ve ardından penaltılarda gelen yarı final bileti.

Türkiye 1-0 İzlanda (13 Ekim 2015)

A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Konya'da İzlanda'yı ağırladı. Ay-yıldızlı ekip, Selçuk İnan'ın 89. dakikada frikikten attığı golle İzlanda'yı 1-0 mağlup etti. İzlanda maçı, Türk futbol literatürüne, "Selçuk geliyor, gol de geliyor." şeklinde geçti. Milliler, Kazakistan'ın Letonya deplasmanında 1-0'lık galibiyetiyle birlikte 8 yı sonra Avrupa Şampiyonası bileti aldı.



Letonya 2-3 Türkiye(16 Haziran 2023)

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 elemelerinde Letonya deplasmanına konuk oldu. Ay-yıldızlı ekip, 90+4'te yediği golle Letonya karşısında 2-2'ye yakalandı. Milliler, 90+5'te ise İrfan Can Kahveci'nin golüyle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Türkiye 3-1 Gürcistan (18 Haziran 2024)

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan galibiyetiyle Avrupa Futbol Şampiyonası'na galibiyetle başladı. Euro2020'de galibiyet alamayan milliler, Avrupa Şampiyonası'ndaki hasretine son verdi. Maçın son anlarına 2-1 önde giren milliler, son anlarda kalesinde büyük bir baskı görmesine rağmen duvar ördü ve Kerem Aktürkoğlu'nun son anlardaki golüyle galibiyete uzandı.

Türkiye 2-1 Avusturya (2 Temmuz 2024)

A Milli Futbol Takımı, EURO2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı. Milliler, turnuvanın sürpriz yapabilecek ekiplerinden biri olan ve dört ay önce 6 golle kaybettiği Avusturya'yı 2-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI

Türkiye 1-0 Romanya (26 Mart 2026)

Dünya Kupası elemelerinde grup aşamasını ikinci sırada bitiren Türkiye, play-off yarı finalinde Romanya'yı ağırladı. A Milli Takım, Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle Romanya'yı geçerek Dünya Kupası için önemli bir adım attı.

Kosova 0-1 Türkiye (31 Mart 2026)

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası play-off finalinde Kosova ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, bu kez Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 24 yıl sonra biletini kaptı.

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İzlediğimizde hala coşturan, duygulandıran milli maçlar!
İzlediğimizde hala coşturan, duygulandıran milli maçlar!
İşte Avustralya maçımızın hakemi
İşte Avustralya maçımızın hakemi
Gözler bir kez daha Mexico City Stadı
Gözler bir kez daha Mexico City Stadı'nda olacak
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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