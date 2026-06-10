İzlediğimizde hala coşturan, duygulandıran milli maçlar!

A Milli Futbol Takımı, büyük bir başarıya imza attı ve 24 yıl sonra Dünya Kupası vizesi aldı.



Milliler, Dünya Kupası'nın D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşılaşacak.



Bu içeriğimizde izlediğimizde hala coşturan, duygulandıran milli maçları inceliyoruz...



Senegal 0-1 Türkiye (22 Haziran 2002)



İlhan Mansız'ın 94. dakikada attığı efsanevi "altın gol", Türkiye'yi tarihinde ilk kez Dünya Kupası yarı finaline taşıdı.



Güney Kore 2 - 3 Türkiye (29 Haziran 2002)



A Milli Futbol Takımı, 48 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nı 3. tamamladı ve kupaya damga vuran takımlardan biri oldu.



Türkiye 2 - 1 İsviçre (11 Haziran 2008):



Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur altında oynanan maçta, 1-0 geriden gelip 90+2'de Arda Turan'ın attığı golle turnuvadaki ilk büyük geri dönüş fitilini ateşlemiştik.



Türkiye 3 - 2 Çekya (15 Haziran 2008):



Maçın 75. dakikasına 2-0 geride girdikten sonra önce Arda Turan, ardından Nihat Kahveci'nin son dakikalardaki iki muazzam golüyle imza attığımız, futbol tarihinin en büyük geri dönüşlerinden birine imza attığımız tarihi maç



Hırvatistan 1 - 1 Türkiye / Penaltılar: 3-1 (20 Haziran 2008):



Uzatmaların 119. dakikasında gol yiyip elendiğimizi düşündüğümüz anda, 120+2'de Semih Şentürk'ün attığı o imkansız gol ve ardından penaltılarda gelen yarı final bileti.



Türkiye 1-0 İzlanda (13 Ekim 2015)



A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Konya'da İzlanda'yı ağırladı. Ay-yıldızlı ekip, Selçuk İnan'ın 89. dakikada frikikten attığı golle İzlanda'yı 1-0 mağlup etti. İzlanda maçı, Türk futbol literatürüne, "Selçuk geliyor, gol de geliyor." şeklinde geçti. Milliler, Kazakistan'ın Letonya deplasmanında 1-0'lık galibiyetiyle birlikte 8 yı sonra Avrupa Şampiyonası bileti aldı.







Letonya 2-3 Türkiye(16 Haziran 2023)



A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 elemelerinde Letonya deplasmanına konuk oldu. Ay-yıldızlı ekip, 90+4'te yediği golle Letonya karşısında 2-2'ye yakalandı. Milliler, 90+5'te ise İrfan Can Kahveci'nin golüyle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.



Türkiye 3-1 Gürcistan (18 Haziran 2024)



A Milli Futbol Takımı, Gürcistan galibiyetiyle Avrupa Futbol Şampiyonası'na galibiyetle başladı. Euro2020'de galibiyet alamayan milliler, Avrupa Şampiyonası'ndaki hasretine son verdi. Maçın son anlarına 2-1 önde giren milliler, son anlarda kalesinde büyük bir baskı görmesine rağmen duvar ördü ve Kerem Aktürkoğlu'nun son anlardaki golüyle galibiyete uzandı.



Türkiye 2-1 Avusturya (2 Temmuz 2024)



A Milli Futbol Takımı, EURO2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı. Milliler, turnuvanın sürpriz yapabilecek ekiplerinden biri olan ve dört ay önce 6 golle kaybettiği Avusturya'yı 2-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi.



24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI



Türkiye 1-0 Romanya (26 Mart 2026)



Dünya Kupası elemelerinde grup aşamasını ikinci sırada bitiren Türkiye, play-off yarı finalinde Romanya'yı ağırladı. A Milli Takım, Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle Romanya'yı geçerek Dünya Kupası için önemli bir adım attı.



Kosova 0-1 Türkiye (31 Mart 2026)



A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası play-off finalinde Kosova ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, bu kez Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 24 yıl sonra biletini kaptı.



