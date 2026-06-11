Panathinaikos, Olympiakos'u yenerek seriyi 2-2 yaptı

Panathinaikos AKTOR, final serisinin 4. maçında Olympiakos'u uzatmada 93-86 yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 01:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Panathinaikos, Olympiakos'u yenerek seriyi 2-2 yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Yunanistan Basketbol Ligi'nde başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR, konuk ettiği Olympiakos'u 93-86 mağlup ederek final serisinde durumu 2-2'ye getirdi.

Telekom Center'da oynanan final serisinin dördüncü maçında Olympiakos'u ağırlayan Panathinaikos AKTOR, ilk çeyreğini 20-16 önde geçtiği mücadelenin devre arasına 40-34 üstün girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Olympiakos, üçüncü çeyreği 57-53 üstün tamamladı. Normal süresi 69-69 eşitlikle sona eren maçta uzatma periyoduna gidildi.

Uzatma periyodunun sonunda karşılaşmayı 93-86 kazanan Panathinaikos, seriyi 2-2'ye getirdi.

Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı serinin 5. maçı, 13 Haziran Cumartesi günü Olympiakos'un ev sahipliğinde Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.