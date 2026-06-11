Panathinaikos, Olympiakos'u yenerek seriyi 2-2 yaptı

Yunanistan Basketbol Ligi'nde başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR, konuk ettiği Olympiakos'u 93-86 mağlup ederek final serisinde durumu 2-2'ye getirdi.
Telekom Center'da oynanan final serisinin dördüncü maçında Olympiakos'u ağırlayan Panathinaikos AKTOR, ilk çeyreğini 20-16 önde geçtiği mücadelenin devre arasına 40-34 üstün girdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Olympiakos, üçüncü çeyreği 57-53 üstün tamamladı. Normal süresi 69-69 eşitlikle sona eren maçta uzatma periyoduna gidildi.
Uzatma periyodunun sonunda karşılaşmayı 93-86 kazanan Panathinaikos, seriyi 2-2'ye getirdi.
Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı serinin 5. maçı, 13 Haziran Cumartesi günü Olympiakos'un ev sahipliğinde Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.
Telekom Center'da oynanan final serisinin dördüncü maçında Olympiakos'u ağırlayan Panathinaikos AKTOR, ilk çeyreğini 20-16 önde geçtiği mücadelenin devre arasına 40-34 üstün girdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Olympiakos, üçüncü çeyreği 57-53 üstün tamamladı. Normal süresi 69-69 eşitlikle sona eren maçta uzatma periyoduna gidildi.
Uzatma periyodunun sonunda karşılaşmayı 93-86 kazanan Panathinaikos, seriyi 2-2'ye getirdi.
Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı serinin 5. maçı, 13 Haziran Cumartesi günü Olympiakos'un ev sahipliğinde Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.