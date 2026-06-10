Dusan Alimpijevic: "Bu bir mucize"

Dusan Alimpijevic, sakatlıklara rağmen Bahçeşehir Koleji'ni eleyip finale yükselen takımının performansını "mucize" olarak nitelendirirken, oyuncularını ve taraftarlarını övdü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Haziran 2026 22:26
Fotoğraf: AA
Dusan Alimpijevic: 'Bu bir mucize'
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin beşinci ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup ederek finale yükselen Beşiktaş GAİN'de başantrenör Dusan Alimpijevic, karşılaşmanın ardından beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

"BU BİR MUCİZE"

Final biletini alan siyah-beyazlı ekibin ortaya koyduğu mücadeleyi "mucize" olarak nitelendiren Alimpijevic, "Bu bir mucize. Benim takımımın yaptığı bir mucize." ifadelerini kullandı.

"HARİKA BİR İŞ YAPTILAR!"

Sakatlıkların kendilerini zorladığını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Sakatlarımız vardı, iki uzunumuzdan yararlanamadık. Sertaç ve Morgan inanılmaz bir iş çıkardılar. Bugün Lemar da yoktu ama oyuncularımız yine de harika bir iş yaptı." dedi.

"BU ATMOSFER MAÇ KAYBETTİRMİYOR"

Beşiktaş taraftarına da özel bir parantez açan Alimpijevic, salon atmosferinin takım üzerindeki etkisine vurgu yaptı. "Bu atmosferin, bu taraftarın yarattığı atmosfer maç kaybettirmiyor." sözleriyle siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür etti.

BAHÇEŞEHİR'E VE MARKO BARAC'A TEBRİK

Yarı final serisindeki rakipleri Bahçeşehir Koleji'ne de övgülerde bulunan Alimpijevic, "Bu seriyle ilgili çok büyük bir gurur duyuyorum. Bahçeşehir'le oynadığımız için gurur duyuyorum çünkü Marko Barac'ın çok büyük bir iş yaptığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sırp basketbol ekolüne dikkat çeken başarılı koç, "Sırp bir koç olarak, farklı bir Sırp koçla oynadığım için çok gurur duyuyorum. İkimizin de Sırp basketbol okulunda iyi işler yaptığımızı düşünüyorum." dedi.

Bahçeşehir Koleji'nin sezon performansını da takdir eden Alimpijevic, "Böylesine bir yıl geçirdikleri için Bahçeşehir Koleji'ni tekrar tebrik etmek istiyorum. İki yarı final oynadılar ve büyük bir tebriği hak ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

"ŞU AN HİÇBİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUM"

Finalde karşılaşacakları Fenerbahçe Beko hakkında yöneltilen soruya ise kısa yanıt veren Alimpijevic, "Şu an hiçbir şey düşünmüyorum. Sadece 2 gün dinlenmeye vaktim var." ifadelerini kullandı.

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