Fenerbahçe'nin vefat eden eski yöneticisi Derviş Köksal Özbek için tören düzenlendi

Vefat eden Fenerbahçe Kulübünün eski yöneticilerinden Derviş Köksal Özbek için tören düzenlendi. Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen törene, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım katıldı.
Vefat eden Fenerbahçe Kulübünün eski yöneticilerinden Derviş Köksal Özbek için tören düzenlendi. Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen törene, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım katılarak konuşma yaptı.
Vefat eden Fenerbahçe Kulübünün eski yöneticilerinden Derviş Köksal Özbek için tören düzenlendi. Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen törene, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım katılarak konuşma yaptı.