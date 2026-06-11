Serkan Reçber, Amedspor'dan 8 günde ayrıldı!

Beşiktaş'ın ardından Amedspor'da sportif direktör olarak göreve başlayan Serkan Reçber, 8 günde Diyarbakır temsilcisinden ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 16:54 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 16:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Serkan Reçber, Amedspor'dan 8 günde ayrıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Amedspor'da sportif direktörlük görevine getirilen Serkan Reçber'den 8 günde ayrılık kararı geldi.

Beşiktaş'ın ardından Amedspor'da sportif direktörlük görevine gelen Serkan Reçber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Diyarbakır ekibinden ayrıldığını duyurdu.

8 GÜNDE SONA ERDİ!

Amedspor ile 3 Haziran'da sözleşme imzalayan ve göreve başlayan Serkan Reçber, 8 gün sonra 11 Haziran'da kulüpten ayrıldı.

SERKAN REÇBER'İN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

"Amed Sportif Faaliyetler camiasında Sportif Direktör olarak üstlendiğim görev sürecinde, çalışma prensipleri ve yönetim anlayışına ilişkin bazı fikir ayrılıkları nedeniyle görevimden affımı isteme zarureti doğmuştur.

Bu çerçevede, kulübümüzle karşılıklı anlayış ve iyi niyet içerisinde, hiçbir maddi talepte bulunmaksızın yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz.

Görev sürem boyunca bana gösterdikleri ilgi ve nezaket için başta yönetim kuruluna olmak üzere tüm Amed Sportif Faaliyetler camiasına, kulüp çalışanlarına ve büyük taraftarına teşekkür ediyorum. Kulübün Süper Lig'de uzun yıllar başarıyla mücadele etmesini ve hak ettiği güzel günlere ulaşmasını temenni ediyorum.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.