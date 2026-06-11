Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda adını çeyrek finale yazdırdı

Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda (Libema Açık) tek kadınlar kategorisinde karşılaştığı Avusturya'dan Anastasia Potapova'yı eleyerek çeyrek finale çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 16:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda adını çeyrek finale yazdırdı
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda (Libema Açık) tek kadınlar kategorisinde karşılaştığı Avusturya'dan Anastasia Potapova'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Dünya sıralamasının 67. basamağındaki Zeynep, Hollanda'nın Den Bosch kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar 2. tur maçında 5 numaralı seribaşı Potapova ile karşılaştı.

İlk seti 6-1'lik skorla hanesine yazdıran Zeynep, ikinci sette de 2-0 öndeyken rakibinin rahatsızlığı nedeniyle maçtan çekilmesiyle WTA 250 düzeyindeki organizasyonda tur atladı.

24 yaşındaki milli tenisçi, çeyrek finalde Polonyalı Magda Linette'in karşısına çıkacak.

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