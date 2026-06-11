Elliot Anderson için tarihi teklife ret!

Nottingham Forest, Elliot Anderson için 130 milyon sterlin (150 milyon euro) bekliyor!



İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester City, Anderson için bir kez daha Nottingham Forest'ın kapısını çaldı.



MANCHESTER CITY'NİN TEKLİFİ



Manchester City, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için 105 milyon sterlin bonservis ve 15 milyon sterlin (Toplam 140 milyon euro) değerinde bir teklif sundu.



BEKLENTİ 150 MİLYON EURO!



Nottingham Forest, takımın yıldız ismi Anderson için gelen bu teklifi kabul etmedi. Nottingham Forest, Anderson için toplamda 130 milyon sterlin (150 milyon euro) bekliyor.



SÖZLEŞMESİ, PERFORMANSI



Manchester City'nin girişimlerine devam ettiği Elliot Anderson'un, Nottingham Forest ile 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor.



Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen Elliot Anderson, geçen sezon 50 maçta 4 gol attı ve 5 asist yaptı.



