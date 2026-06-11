Dusan Vlahovic'ten Beşiktaş'a yanıt geldi

Forvete yapacağı transferde Juventus'tan ayrılması beklenen Dusan Vlahovic'le ilgilenen siyah-beyazlılara Sırp golcüden yanıt geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 11:56
Fotoğraf: Imago
Dusan Vlahovic'ten Beşiktaş'a yanıt geldi
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Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun transfer ve kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta futbol direktörü Önder Özen, ilk etapta 7 transfer gerçekleştirmek istediklerini söylemişti. Teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah-beyazlıların kaleci, sol stoper, sol bek, orta saha, iki kanat ve forvet takviyesi planlanıyor.

Forvete önemli bir ismi transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın listesindeki aday Juventus'tan Dusan Vlahovic.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre İtalyan ekibiyle bu ay sonunda sözleşmesi sona erecek Vlahovic'le ilgilenen Beşiktaş, forvet transferine ciddi bir bütçe ayırdı.

VLAHOVIC'İN BEŞİKTAŞ TALEBİ

Vlahovic'in Beşiktaş'tan yıllık 10 milyon Euro ve 10 milyon euroya yaklaşan bir imza parası talep ettiği, siyah-beyazlıların oyuncunun menajerinden indirim istediği belirtildi. 26 yaşındaki golcünün indirimi kabul etmesi halinde transferin önünde engel kalmayacağı belirtildi. 


VLAHOVIC'İN İSTATİSTİKLERİ

Juventus'la sözleşmesini uzatmayan ve takımdan ayrılması beklenen Vlahovic'le Manchester United, Atletico Madrid ve Newcastle United ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon Juventus'ta 23 maça çıkan Vlahovic 10 gol ve 2 asist kaydetmişti.

Futbol kariyerine ülkesi Sırbistan'da OFK Beograd takımında başlayan Dusan Vlahovic, sonrasında Partizan'da oynadı. İtalya Serie A'ya Fiorentina'yla adım atan deneyimli golcü, 2022'de 85.4 milyon euroluk bonservis bedeliyle Juventus'a imza atmıştı. 

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