Aziz Yıldırım, 25 milyon Euro'yu gözden çıkardı: Brahim Diaz!

Fenerbahçe, Real Madrid'in 26 yaşındaki yıldızı Brahim Diaz'ı gündeme aldı. Ayrılmaya sıcak bakan Diaz için Jose Mourinho'nun da Aziz Yıldırım'a "Hayır" diyemeyeceği öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 10:02
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Aziz Yıldırım, 25 milyon Euro'yu gözden çıkardı: Brahim Diaz!
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Fenerbahçe'ye Brahim Diaz piyangosu vurdu...

Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid'in Başkanı Florentino Perez, PSG'den Ousmane Dembele veya Bayern Münih'ten Michael Olise'yi almak istiyor. Bu nedenle Diaz'ın Real'de forma süresi iyice azalacak.

Faslı hücumcu, Real'den ayrılmak için yönetimden izin isteyecek. Sarı-lacivertliler, eline geçen bu fırsatı değerlendirip, Diaz için transfer çalışmalarına başlayacak.

Başkan Aziz Yıldırım, geçmiş dönemlerden iyi ilişkileri olduğu Perez ve Jose Mourinho'yla temasa geçecek.

25 MİLYON EURO HAZIR

Aziz Yıldırım, Real Madrid'in Diaz transferinde kolaylık sağlayacağına inanıyor. Fenerbahçe, 26 yaşındaki yıldız futbolcu için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

DIAZ'IN MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'yla boy gösterecek olan Brahim Diaz'ın menajeriyle önümüzdeki günlerde görüşme yapılacak.

Diaz, transfer görüşmelerinin Dünya Kupası sonrası yapılmasını istiyor. Geçen sezon Real Madrid'de

GEÇEN SEZON 42 MAÇTA OYNADI

42 maçta süre alan yıldız futbolcu, 17 karşılaşmaya ilk 11'de çıktı. Diaz bu maçlarda 2 gol ve 9 asist üretti. 

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8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
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