Bayern Münih'te 65 milyon euro'ya transfer hazırlığı

Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'tan Nathaniel Brown için geri sayıma geçti.



Alman basınında yer alan habere göre, Bayern Münih, 22 yaşındaki sol bek ve menajeriyle yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat etti.



Bayern Münih, Brown için Eintracht Frankfurt'ta bonuslarla birlikte 65 milyon euro'ya yakın bir teklifte bulundu. Eintracht Frankfurt'un bu teklifi kabul etmesi ve transferin tamamlanması bekleniyor.



Nathaniel Brown, geride kalan sezonda Eintracht Frankfurt'ta 42 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.



