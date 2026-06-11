Epik, masalsı, olağanüstü geri dönüş!

New York Knicks, NBA final serisi 4. maçında 29 sayı geriden gelerek OG Anunoby'nin son saniye basketiyle devirdi ve seride durumu 3-1'e getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 08:37 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 08:39
Haber: Sporx.com
Epik, masalsı, olağanüstü geri dönüş!
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NBA Finalleri'nin dördüncü maçında New York Knicks, Madison Square Garden'da unutulmaz bir galibiyete imza attı ve seriyi 3-1'e getirip şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

İlk yarıyı 59-32 geride kapatan ve üçüncü çeyrekte farkın 29 sayıya kadar çıkmasına engel olamayan Knicks, San Antonio Spurs'ü son saniyede 107-106 mağlup ederek şampiyonluk için büyük avantaj elde etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Spurs, Victor Wembanyama önderliğinde ilk 16 üç sayı denemesinin 11'inde isabet buldu ve soyunma odasına 27 sayı farkla önde girdi. Üçüncü çeyreğin başlarında farkı 81-52 ile 29 sayıya kadar çıkaran San Antonio ekibi, ikinci yarıda ise büyük bir düşüş yaşadı.

Savunma sertliğini artıran New York, üçüncü çeyrekte rakibini sadece 14 sayıda tutarken farkı eritmeye başladı. Son çeyrekte oyunun kontrolünü ele geçiren Knicks, bitime 30 saniye kala Stephon Castle'ın serbest atışlarıyla yeniden geriye düştü.

1.2 SANİYE KALA, ADETA UÇARAK

Ancak son hücumda Jalen Brunson'ın kaçan üç sayılık isabetini tamamlayan OG Anunoby, 1.2 saniye kala adeta uçarak bulduğu tip-in basketle New York'a 107-106'lık galibiyeti getirdi.

BRUNSON 36, ANUNOBY 33 SAYI

Knicks'te Jalen Brunson 36 sayı, OG Anunoby 33 sayı ile galibiyetin mimarları oldu. Spurs'te Victor Wembanyama 24 sayı ve 13 ribaund, Dylan Harper ise 21 sayı üretti.

BEŞİNCİ MAÇ PAZAR SABAHA KARŞI

Beşinci maç cumartesiyi pazara bağlayan gece TSİ 03.30'da San Antonio'da oynanacak.

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