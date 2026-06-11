Dünya Kupası açılışı öncesi: Aguirre'den Güney Afrika maçı öncesi mesajlar

80 BİN TARAFTARA KARŞI OYNAYACAĞIZ

HİÇBİR ORGANİZSYONLA KIYASLAMAM

"FUTBOLDAKİ 50 YILIMDA BÖYLE BİR HEYECAN YAŞAMADIM"

OYUNCULARA GEÇMİŞ TECRÜBELERİNİ AKTARIYOR

"Belçika ile yüzleşmek için sahaya çıkarken sahip olduğumuz o özgüveni hatırlıyorum. Oyunculara bunun bizim için harika bir gün olabileceğini, onlarca yıl boyunca hatırlanacak bir kutlama olabileceğini aşılamak istiyorum." şeklinde konuştu.





80 BİN TARAFTARIN ÖNÜNDE DUYGUSAL DENGE UYARISI

"Bu sadece futbolla ilgili değil, duygusal dengenizi korumakla da ilgili. Ev sahibi avantajı, yalnızca oyuncuların baskıyı iyi yönetebilmesi durumunda işe yarar. Herkes maçı ilk yarıda bitirmek istiyor ama bu oyun 90 dakika sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.





ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılışında Güney Afrika ile karşılaşacak olan Meksika'da teknik direktör Javier Aguirre değerlendirmelerde bulundu.Ev sahibi olmanın benzersiz bir heyecan yarattığını belirten 67 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncularını 80 bin taraftarın yaratacağı baskıya karşı duygusal dengeyi korumaları yönünde uyardı. Meksika Milli Takımı Teknik Direktörü Javier Aguirre, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçları öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı.Yarın Güney Afrika ile oynanacak açılış karşılaşması öncesi takımın durumuna dair açıklamalarda bulunan 67 yaşındaki teknik adam, kariyerindeki hiçbir deneyimin kendi ülkesindeki bir organizasyonla kıyaslanamayacağını ifade etti.Futbolculuk döneminde de Azteca Stadı'nda Dünya Kupası atmosferini soluduğunu hatırlatan Aguirre, bu duygunun eşsizliğine vurgu yaptı. Deneyimli çalıştırıcı: "Futboldaki 50 yılımda, evimdeki bir Dünya Kupası'ndan daha büyük bir heyecan yaşamadım. Bu unutulmaz bir şey." sözleriyle hislerini dile getirdi.Kendi oyunculuk döneminde yaşadığı duyguları mevcut milli takım kadrosuna aktarmaya çabaladığını belirten Aguirre, o günkü motivasyon kaynaklarına değindi. Belçika'ya karşı oynadıkları bir maçı örnek gösteren teknik adam:Takımının turnuvanın açılışını 80 binden fazla taraftarın önünde yapacak olmasının getirdiği psikolojik etkilere de değinen Aguirre, baskı yönetimine dikkat çekti. Ev sahibi avantajının ancak doğru yönetildiğinde fayda sağlayacağını ifade eden teknik direktör: