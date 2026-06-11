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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
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Turnuvaya SADECE KALDI!

Dünya Kupası açılışı öncesi: Aguirre'den Güney Afrika maçı öncesi mesajlar

Meksika Milli Takımı Teknik Direktörü Javier Aguirre, 2026 Dünya Kupası açılış maçı öncesinde konuştu.

calendar 11 Haziran 2026 08:29
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
Dünya Kupası açılışı öncesi: Aguirre'den Güney Afrika maçı öncesi mesajlar
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ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılışında Güney Afrika ile karşılaşacak olan Meksika'da teknik direktör Javier Aguirre değerlendirmelerde bulundu.



80 BİN TARAFTARA KARŞI OYNAYACAĞIZ

Ev sahibi olmanın benzersiz bir heyecan yarattığını belirten 67 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncularını 80 bin taraftarın yaratacağı baskıya karşı duygusal dengeyi korumaları yönünde uyardı. Meksika Milli Takımı Teknik Direktörü Javier Aguirre, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçları öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı.

HİÇBİR ORGANİZSYONLA KIYASLAMAM

Yarın Güney Afrika ile oynanacak açılış karşılaşması öncesi takımın durumuna dair açıklamalarda bulunan 67 yaşındaki teknik adam, kariyerindeki hiçbir deneyimin kendi ülkesindeki bir organizasyonla kıyaslanamayacağını ifade etti.

"FUTBOLDAKİ 50 YILIMDA BÖYLE BİR HEYECAN YAŞAMADIM"

Futbolculuk döneminde de Azteca Stadı'nda Dünya Kupası atmosferini soluduğunu hatırlatan Aguirre, bu duygunun eşsizliğine vurgu yaptı. Deneyimli çalıştırıcı: "Futboldaki 50 yılımda, evimdeki bir Dünya Kupası'ndan daha büyük bir heyecan yaşamadım. Bu unutulmaz bir şey." sözleriyle hislerini dile getirdi.

OYUNCULARA GEÇMİŞ TECRÜBELERİNİ AKTARIYOR

Kendi oyunculuk döneminde yaşadığı duyguları mevcut milli takım kadrosuna aktarmaya çabaladığını belirten Aguirre, o günkü motivasyon kaynaklarına değindi. Belçika'ya karşı oynadıkları bir maçı örnek gösteren teknik adam:

"Belçika ile yüzleşmek için sahaya çıkarken sahip olduğumuz o özgüveni hatırlıyorum. Oyunculara bunun bizim için harika bir gün olabileceğini, onlarca yıl boyunca hatırlanacak bir kutlama olabileceğini aşılamak istiyorum." şeklinde konuştu.

80 BİN TARAFTARIN ÖNÜNDE DUYGUSAL DENGE UYARISI

Takımının turnuvanın açılışını 80 binden fazla taraftarın önünde yapacak olmasının getirdiği psikolojik etkilere de değinen Aguirre, baskı yönetimine dikkat çekti. Ev sahibi avantajının ancak doğru yönetildiğinde fayda sağlayacağını ifade eden teknik direktör:

"Bu sadece futbolla ilgili değil, duygusal dengenizi korumakla da ilgili. Ev sahibi avantajı, yalnızca oyuncuların baskıyı iyi yönetebilmesi durumunda işe yarar. Herkes maçı ilk yarıda bitirmek istiyor ama bu oyun 90 dakika sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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