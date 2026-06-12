Dünya Kupası böyle başladı! üç kırmızı kart, iki gol!

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında A Grubu'nda Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geldi.



Mexico City Stadı'nda oynanan mücadeleyi Meksika, 2-0'lık skorla kazandı.



Meksika'ya galibiyeti getiren ilk golü 9. dakikada Julian Quinones kaydetti.





Karşılaşmanın ikinci yarısında ise 67. dakikada Raul Jimenez fileleri havalandırdı.





🟥2026 Dünya Kupası'nda ilk kırmızı kartı Güney Afrika'dan Sithole gördü. pic.twitter.com/7De4stnr7j



— Sporxtv (@sporxtv) June 11, 2026

Güney Afrika'da, 50. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Güney Afrika'da Sithole'un ardından 84. dakikada Themba Zwane de kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.





🟥Themba Zwane de kırmızı kart gördü, Güney Afrika 9 kişi kaldı. pic.twitter.com/0ArTvAtwH4



— Sporxtv (@sporxtv) June 11, 2026

🔴 Meksika'dan Cesar Montes de kırmızı kartla oyun dışında. pic.twitter.com/8Sk25Tlt0J



— TRT Spor (@trtspor) June 11, 2026

Meksika'da ise 90+2. dakikada, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Meksika'da mücadeleye yedek kulübesinde başlayan, 76. dakikada oyuna dahil oldu.Bu sonucun ardından Meksika, turnuvaya 3 puanla başlarken, Güney Afrika ise sahadan puansız ayrıldı.Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Meksika, Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. Güney Afrika ise Çekya ile mücadele edecek.Meksika'nın Kolombiya asıllı forveti Julian Quinones, kariyerinde çıktığı ilk Dünya Kupası maçında gol sevinci yaşadı.Böylece hem kendisinin hem 2026 Dünya Kupası'nın ilk golünü atan Quinones, çıktığı ilk Dünya Kupası maçında attığı golle takımının galibiyetinde pay sahibi oldu.Bir şutu direkten dönen Quinones, geçtiğimiz sezonu Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Qadsiah'ta 33 golle noktaladı.Öte yandan Meksikalı futbolcu, maçın en iyi oyuncusu seçildi.Ülkesinin takımında teknik direktörlük yapan Meksikalı teknik adam Javier Aguirre ile Güney Afrika'yı çalıştıran Belçikalı Hugo Bross 40 yıl sonra Mexico City Stadı'nda yeniden rakip oldu.1986 Dünya Kupası'nda aynı grupta yer aldıkları için futbolcu olarak karşılaşan iki teknik adamdan Meksikalı Aguirre, Belçikalı Broos'u 40 yıl önce aynı statta 2-1 mağlup etmişti. 40 yıl aradan sonra teknik direktör olarak yeniden karşı karşıya gelen ikiliden mücadeleyi kazanan yine Meksikalı Aguirre oldu.2026 Dünya Kupası'nın en genç oyuncusu Gilberto Mora, kariyerinin ilk Dünya Kupası heyecanını yaşadı.66. dakikada Fidalgo'nun yerine oyuna giren 17 yaşındaki oyuncu, böylelikle Dünya Kupası'nda maç oynayan en genç oyunculardan biri olarak tarihe geçti.43. dakikada Alvarado sağ kanattan içeri yerden ortaladı. Gutierrez'in ceza yayına doğru bıraktığı topa Quinones sağ ayağıyla vurdu, top direğe çarpıp oyun alanına döndü.Mexico CityWilton Sampaio, Bruno Pires, Bruno Boschilia (Brezilya)Rangel, Montes, Vasquez, Reyes, Gallardo, Lira (Dk. 76 Edson Alvarez), Fidalgo (Dk. 66 Mora), Gutierrez (Dk. 66 Chavez), Jimenez (Dk. 76 Gonzalez), Quinones (Dk. 79 Vega), AlvaradoWilliams, Modiba (Dk. 76 Appollis), Mbokazi, Sibisi, Mudau, Okon, Mokoena, Sithole, Adams (Dk. 61 Zwane), Foster (Dk. 56 Mbatha), Rayners (Dk. 76 Makgopa)Dk. 9 Quinones, Dk. 66 Jimenez (Meksika)Dk. 49 Sithole, Dk. 84 Zwane (Güney Afrika), Montes (Meksika)Dk. 17 Mokoena, Dk. 74 Sibisi (Güney Afrika), Dk. 23 Gutierrez (Meksika)