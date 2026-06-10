Haber Tarihi: 10 Haziran 2026 14:58 -
Güncelleme Tarihi:
10 Haziran 2026 14:58
TYT ve AYT aynı okulda mı olacak? TYT-AYT sınavları farklı okullarda mı?
2026 YKS sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte adayların gündeminde sınav merkezleri yer almaya başladı. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak öğrenciler, sınavların aynı okulda mı yoksa farklı okullarda mı yapılacağını öğrenmek için giriş belgelerindeki bilgileri incelemeye başladı.
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için kritik süreçte yeni bir aşamaya geçildi. ÖSYM tarafından yayımlanan YKS sınav giriş belgelerinin ardından adaylar, oturumlara hangi okul ve salonlarda katılacaklarını araştırırken özellikle TYT ve AYT sınav merkezlerinin aynı olup olmadığı sorusu öne çıktı.
TYT ve AYT AYNI OKULDA MI OLACAK?Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında gerçekleştirilen TYT ve AYT oturumları için adayların sınava gireceği okul bilgileri, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav giriş belgelerinde ayrı ayrı belirtiliyor. Sınav merkezleri belirlenirken adayların tercih ettikleri sınav ili, kontenjan durumu ve bina kapasitesi gibi kriterler dikkate alınıyor.Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında TYT ve AYT oturumlarının çoğu aday için aynı okulda gerçekleştirildiği görülüyor. Ancak bu durum her aday için kesin bir kural niteliği taşımıyor. ÖSYM, sınav organizasyonuna bağlı olarak bazı adayları farklı okul veya binalara yönlendirebilir. Bu nedenle adayların her oturum için ayrı olarak düzenlenen sınav giriş belgelerini dikkatle kontrol etmeleri gerekiyor.Sınavların aynı okulda yapılması durumunda bile salon ve sıra numaralarında değişiklik olabilir. Bu nedenle adayların yalnızca okul bilgisini değil, bina, salon ve sıra numarası detaylarını da sınav öncesinde incelemeleri önem taşıyor.Aynı durum yabancı dil oturumu olan YDT için de geçerli. Adayların üç oturum için ayrı ayrı oluşturulan sınav giriş belgelerini incelemeleri ve sınav günü herhangi bir karışıklık yaşamamak adına sınav merkezlerini önceden görmeleri tavsiye ediliyor.ÖSYM tarafından erişime açılan sınav giriş belgelerinde adayların hangi okulda, hangi binada, hangi salonda ve hangi sırada sınava gireceği açık şekilde yer alıyor.
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