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Dünya Kupası böyle başladı! Üç kırmızı kart, iki gol!

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'ndaki açılış maçında Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti.

calendar 12 Haziran 2026 00:26 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2026 06:27
Haber: Sporx.com ve AA
SPORX AI BAKIŞI
Dünya Kupası böyle başladı! Üç kırmızı kart, iki gol!
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2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında A Grubu'nda Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geldi.

Mexico City Stadı'nda oynanan mücadeleyi Meksika, 2-0'lık skorla kazandı.

Meksika'ya galibiyeti getiren ilk golü 9. dakikada Julian Quinones kaydetti. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise 67. dakikada Raul Jimenez fileleri havalandırdı. 

3 KIRMIZI KART ÇIKTI

Güney Afrika'da Sphephelo Sithole, 50. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı. Sithole'un ardından 84. dakikada Themba Zwane de kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Meksika'da ise 90+2. dakikada Cesar Montes, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Meksika'da mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Edson Alvarez, 76. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Meksika, turnuvaya 3 puanla başlarken, Güney Afrika ise sahadan puansız ayrıldı. 

Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Meksika, Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. Güney Afrika ise Çekya ile mücadele edecek.

QUINONES SİFTAH YAPTI

Meksika'nın Kolombiya asıllı forveti Julian Quinones, kariyerinde çıktığı ilk Dünya Kupası maçında gol sevinci yaşadı.

Böylece hem kendisinin hem 2026 Dünya Kupası'nın ilk golünü atan Quinones, çıktığı ilk Dünya Kupası maçında attığı golle takımının galibiyetinde pay sahibi oldu.

Bir şutu direkten dönen Quinones, geçtiğimiz sezonu Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Qadsiah'ta 33 golle noktaladı.

Öte yandan Meksikalı futbolcu, maçın en iyi oyuncusu seçildi.

AGUIRRE 40 YIL SONRA AYNI YERDE YİNE KAZANDI

Ülkesinin takımında teknik direktörlük yapan Meksikalı teknik adam Javier Aguirre ile Güney Afrika'yı çalıştıran Belçikalı Hugo Bross 40 yıl sonra Mexico City Stadı'nda yeniden rakip oldu.

1986 Dünya Kupası'nda aynı grupta yer aldıkları için futbolcu olarak karşılaşan iki teknik adamdan Meksikalı Aguirre, Belçikalı Broos'u 40 yıl önce aynı statta 2-1 mağlup etmişti. 40 yıl aradan sonra teknik direktör olarak yeniden karşı karşıya gelen ikiliden mücadeleyi kazanan yine Meksikalı Aguirre oldu.

KUPANIN EN GENCİ SÜRE ALDI

2026 Dünya Kupası'nın en genç oyuncusu Gilberto Mora, kariyerinin ilk Dünya Kupası heyecanını yaşadı.

66. dakikada Fidalgo'nun yerine oyuna giren 17 yaşındaki oyuncu, böylelikle Dünya Kupası'nda maç oynayan en genç oyunculardan biri olarak tarihe geçti.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Meksika'nın baskısında Lira ceza sahası önünde topa dokunarak rakibine topu kaybettirdi. Ceza yayına yakın bölgede topu önünde bulan Quinones'in sert şutunda top ağlara gitti: 1-0

43. dakikada Alvarado sağ kanattan içeri yerden ortaladı. Gutierrez'in ceza yayına doğru bıraktığı topa Quinones sağ ayağıyla vurdu, top direğe çarpıp oyun alanına döndü.

49. dakikada Güney Afrika 10 kişi kaldı. Savunma arkasına koşu yapan Gutierrez'i ceza yayında düşüren Sithole direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

66. dakikada Meksika kendini rahatlatan golü kaydetti. Alvarado'nun sağ kanattan sol ayağıyla içe doğru ortaladığı topu Jiminez kafayla ağlara gönderdi: 2-0

84. dakikada Güney Afrika 9 kişi kaldı. Zwane'nin Gallardo'ya yaptığı hareketin ardından VAR'a giden hakem, incelemesinin ardından kırmızı kartını gösterdi.

90+2. dakikada Meksika'dan Cesar Montes kırmızı kart gördü. Sağdan ceza sahasına giren Mudau'yu diziyle düşüren Montes, kırmızı kartla cezalandırıldı.

Stat: Mexico City

Hakemler: Wilton Sampaio, Bruno Pires, Bruno Boschilia (Brezilya)

Meksika: Rangel, Montes, Vasquez, Reyes, Gallardo, Lira (Dk. 76 Edson Alvarez), Fidalgo (Dk. 66 Mora), Gutierrez (Dk. 66 Chavez), Jimenez (Dk. 76 Gonzalez), Quinones (Dk. 79 Vega), Alvarado

Güney Afrika: Williams, Modiba (Dk. 76 Appollis), Mbokazi, Sibisi, Mudau, Okon, Mokoena, Sithole, Adams (Dk. 61 Zwane), Foster (Dk. 56 Mbatha), Rayners (Dk. 76 Makgopa)

Goller: Dk. 9 Quinones, Dk. 66 Jimenez (Meksika)

Kırmızı kartlar: Dk. 49 Sithole, Dk. 84 Zwane (Güney Afrika), Montes (Meksika)

Sarı kartlar: Dk. 17 Mokoena, Dk. 74 Sibisi (Güney Afrika), Dk. 23 Gutierrez (Meksika)

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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