Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan oyuncu kimdir? FIFA Dünya Kupası gol krallığı listesi

FIFA Dünya Kupası, şampiyonluk mücadelelerinin yanı sıra kırılan bireysel rekorlarla da öne çıkıyor. Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan oyuncular listesi, efsane futbolcuların unutulmaz performanslarını gözler önüne sererken, 2026 turnuvası öncesinde gol krallığı sıralaması da yeniden merak konusu oldu.

FIFA Dünya Kupası tarihinde en fazla gol atan futbolcu, Almanya Milli Takımı'nın efsane golcüsü Miroslav Klose oldu. 2002, 2006, 2010, 2014 olmak üzere Dünya Kupalarında forma giyerken toplam 16 gol kaydetti. Alman yıldız, 2014 Dünya Kupası'nda Brezilya karşısında attığı golle uzun yıllar zirvede bulunan Ronaldo'nun rekorunu geride bırakarak listenin ilk sırasında yer aldı.

,Klose'nin ardından Brezilyalı Ronaldo 15 golle ikinci sırada bulunuyor. Alman futbolunun bir başka efsanesi Gerd Müller ise 14 golle üçüncü sırada yer alıyor.

2026 Dünya Kupası'nda Klose'ye ait olan turnuva tarihinin gol rekorunu kırmaya aday 5 oyuncu bulunuyor. Arjantinli Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda boy gösterecek oyuncular arasında turnuva tarihinde en çok gol atan futbolcu (13) konumunda bulunuyor. Messi'yi Fransa'dan Kylian Mbappe (12), İngiltere'den Harry Kane (8), Brezilya'dan Neymar (8) ve Portekiz'den Cristiano Ronaldo (8) takip ediyor.

En fazla maça çıkan oyuncu: Lionel Messi (Arjantin) - 26 maç

En fazla gol atan oyuncu: Miroslav Klose (Almanya) - 16 gol

En fazla Dünya Kupası turnuvasında gol atan oyuncu: Cristiano Ronaldo (Portekiz) - 5 farklı turnuvada gol

Bir Dünya Kupası organizasyonunda en fazla gol atan oyuncu: Just Fontaine (Fransa) - 13 gol (1958)

Bir Dünya Kupası maçında en fazla gol atan oyuncu: Oleg Salenko (Rusya) - 5 gol (1994)

Dünya Kupası tarihinde forma giyen en genç oyuncu: Norman Whiteside (Kuzey İrlanda) - 17 yaş 41 gün (1982)

Dünya Kupası tarihinde forma giyen en yaşlı oyuncu: Essam El-Hadary (Mısır) - 45 yaş 161 gün (2018)



