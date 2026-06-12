Hyeon-gyu Oh, Güney Kore'yi galibiyete taşıdı

Hyeon-gyu Oh, Güney Kore'ye Çekya karşısında 2-1'lik galibiyeti getirdi. pic.twitter.com/CeWEVnBYud



— Sporx (@sporx) June 12, 2026

Dünya Kupası A Grubu maçında Güney Kore ile Çekya karşı karşıya geldi. Güney Kore, 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı 2-1'lik skorla kazandı.Güney Kore ile Çekya arasındaki mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.Çekya, Ladislav Krejci'nin 59. dakikada attığı golle Güney Kore karşısında 1-0 öne geçti.Güney Kore, 67. dakikada In-Beom Hwang'ın golüyle 1-1'lik beraberliği buldu.Güney Kore, 69. dakikada oyuna dahil olan Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh'un 80. dakikada attığı golle Çekya'yı 2-1 mağlup etti.Bu sonucun ardından Güney Kore, turnuva ve gruba 3 puanla başladı. Çekya, ilk maçında puan alamadı.Güney Kore, gruptaki bir sonraki maçında ev sahiplerinden Meksika ile karşılaşacak. Çekya, Güney Afrika ile puan mücadelesi verecek.