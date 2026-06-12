Hyeon-gyu Oh, Güney Kore'yi galibiyete taşıdı
Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Kore, Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Güney Kore'ye galibiyeti getiren golü sonradan oyuna dahil olan Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh attı.
Güney Kore ile Çekya arasındaki mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Çekya, Ladislav Krejci'nin 59. dakikada attığı golle Güney Kore karşısında 1-0 öne geçti.
Güney Kore, 67. dakikada In-Beom Hwang'ın golüyle 1-1'lik beraberliği buldu.
Güney Kore, 69. dakikada oyuna dahil olan Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh'un 80. dakikada attığı golle Çekya'yı 2-1 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Güney Kore, turnuva ve gruba 3 puanla başladı. Çekya, ilk maçında puan alamadı.
Güney Kore, gruptaki bir sonraki maçında ev sahiplerinden Meksika ile karşılaşacak. Çekya, Güney Afrika ile puan mücadelesi verecek.
Hyeon-gyu Oh, Güney Kore'ye Çekya karşısında 2-1'lik galibiyeti getirdi. pic.twitter.com/CeWEVnBYud
— Sporx (@sporx) June 12, 2026
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