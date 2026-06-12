Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Hyeon-gyu Oh, Güney Kore'yi galibiyete taşıdı

Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Kore, Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Güney Kore'ye galibiyeti getiren golü sonradan oyuna dahil olan Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh attı.

calendar 12 Haziran 2026 07:37 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2026 08:06
Haber: Sporx.com
SPORX AI BAKIŞI
Hyeon-gyu Oh, Güney Kore'yi galibiyete taşıdı
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Dünya Kupası A Grubu maçında Güney Kore ile Çekya karşı karşıya geldi. Güney Kore, 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Güney Kore ile Çekya arasındaki mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Çekya, Ladislav Krejci'nin 59. dakikada attığı golle Güney Kore karşısında 1-0 öne geçti.

Güney Kore, 67. dakikada In-Beom Hwang'ın golüyle 1-1'lik beraberliği buldu.

Güney Kore, 69. dakikada oyuna dahil olan Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh'un 80. dakikada attığı golle Çekya'yı 2-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Güney Kore, turnuva ve gruba 3 puanla başladı. Çekya, ilk maçında puan alamadı.

Güney Kore, gruptaki bir sonraki maçında ev sahiplerinden Meksika ile karşılaşacak. Çekya, Güney Afrika ile puan mücadelesi verecek.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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