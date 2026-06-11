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RESMİ: Jose Mourinho, Real Madrid'e geri döndü!

Real Madrid, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 21:15 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 21:49
Haber: Sporx.com
RESMİ: Jose Mourinho, Real Madrid'e geri döndü!
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Real Madrid'de beklenen gelişme resmiyet kazandı.

İspanyol devinin yönetim kurulu, Jose Mourinho'nun takımın yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu.

İspanyol devi, haberi şu açıklamayla duyurdu: 

"Florentino Perez başkanlığında bugün, 11 Haziran Perşembe günü toplanan Real Madrid C.F. Yönetim Kurulu, Jose Mourinho'nun 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçerli olmak üzere önümüzdeki üç sezon boyunca A Takım Teknik Direktörü olarak görev yapmasına karar vermiştir. Jose Mourinho, sezon öncesi hazırlık çalışmalarının başlayacağı 13 Temmuz tarihinde Real Madrid'e katılacaktır."

3 YILLIK İMZA

Kulüpten yapılan açıklamada, Florentino Perez başkanlığında toplanan Real Madrid Yönetim Kurulu'nun, Mourinho'nun A takımın başına getirilmesine karar verdiği belirtildi. Portekizli teknik adamla 30 Haziran 2029'a kadar geçerli olacak 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. 

Böylece Mourinho, daha önce 2010-2013 yılları arasında görev yaptığı Santiago Bernabeu'ya yıllar sonra yeniden dönmüş oldu.

Öte yandan deneyimli çalıştırıcının, yeni sezon hazırlıklarının başlayacağı 13 Temmuz tarihinde takımla çalışmalara başlayacağı kaydedildi.

KARİYERİ

Jose Mourinho, kariyerinde daha önce Real Madrid'in yanı sıra Benfica, Uniao de Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe gibi takımların teknik direktörlük görevini üstlendi.

İLK DÖNEMİNDE REAL MADRID'DE NE YAPTI?

Deneyimli teknik adam, ilk döneminde İspanyol ekibinin başında çıktığı 178 maçta 127 galibiyet, 28 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı. Mourinho yönetimindeki Real Madrid, 1 La Liga, 1 İspanya Kral Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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