Ara tatil kalktı mı, önümüzdeki yıl ara tatil olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin öğrencileri, velileri ve eğitim camiasını ilgilendiren düzenlemeleri açıkladı. Tekin'in açıklamalarında öne çıkan konulardan biri de ara tatil oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, birinci dönem ara tatilinin mevcut uygulamadaki gibi süreceğini belirtti.

Tekin ara tatil uygulamasının devam edip etmeyeceği sorularına; " Akademik takvimi yayımlayacağız. Önümüzdeki yıl, birinci yarıyıl ara tatil yapacağız, ikinci yarıyıl ise ara tatil dönemi Ramazan Bayramı'nın olduğu haftaya denk düşüyor." yanıtını verdi.

MEB takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak Bu tarihten itibaren öğrenciler ve öğretmenler için yaz tatili süreci başlayacak.