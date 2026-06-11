Beşiktaş Kulübü, Alman futbolcusu Felix Uduokhai'nin baba olduğunu duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübüni X platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Felix Uduokhai ve Camilla Uduokhai çiftinin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Felix ve Camilla çiftini tebrik eder, Adele Grace ismini verdikleri kızlarına sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaşlı futbolcu Felix Uduokhai, baba oldu
Beşiktaş, Alman futbolcusu Felix Uduokhai'nin baba olduğunu duyurdu.
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Beşiktaş Kulübü, Alman futbolcusu Felix Uduokhai'nin baba olduğunu duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, Alman futbolcusu Felix Uduokhai'nin baba olduğunu duyurdu.
Beşiktaş
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