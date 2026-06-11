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Beşiktaşlı futbolcu Felix Uduokhai, baba oldu

Beşiktaş, Alman futbolcusu Felix Uduokhai'nin baba olduğunu duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 23:04
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Beşiktaşlı futbolcu Felix Uduokhai, baba oldu
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Beşiktaş Kulübü, Alman futbolcusu Felix Uduokhai'nin baba olduğunu duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübüni X platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Felix Uduokhai ve Camilla Uduokhai çiftinin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Felix ve Camilla çiftini tebrik eder, Adele Grace ismini verdikleri kızlarına sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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