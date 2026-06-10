Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanır, tercihler ne zaman yapılacak? 2026 YKS için geri sayım başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 YKS kapsamında adayların sınava gireceği bina ve salon bilgilerini erişime açtı. Sistem üzerinden TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylar sınava nerede gireceklerini öğrendiler. Peki, üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanır, tercihler ne zaman yapılacak?

Milyonlarca öğrencinin katılacağı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde gözler sonuç takvimine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre TYT, AYT ve YDT oturumlarının sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci başlayacak.

ÖSYM tarafından 2026 yılı üniversite tercih takvimi henüz ilan edilmedi. 2025 yılında YKS sonuçları 19 Temmuz'da açıklanmış, tercih işlemleri ise 1 Ağustos'ta başlamış ve 13 Ağustos'ta sona ermişti.

Bu yıl sınav sonuçlarının 22 Temmuz'da duyurulacak olması nedeniyle tercih işlemlerinin de Ağustos ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor. Kesin tarihler ise ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu ile netleşecek.