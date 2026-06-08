Haber Tarihi: 08 Haziran 2026 14:32 - Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2026 14:32

Sigaraya zam mı geldi? Hangi gruba zam geldi?

Son günlerde bazı sigara şirketleri zam yaparken, bunlara bir yenisi daha eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Captaın Black sigara gurubuna zam yapıldığını duyurdu.

Sigaraya zam mı geldi? Hangi gruba zam geldi?
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Sigara fiyatlarında haziran ayında başlayan zam dalgasına bir yenisi daha eklendi.
Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Captain Sigara Grubu ürünlerine fiyat artışı yapıldığını duyurdu.

Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Captain Black grubundaki sigaralara 5 TL zam geldiğini bildirdi.

Captain Black sigara fiyatları ne kadar oldu?
Yeni fiyat düzenlemesiyle birlikte Captain Black grubunda en düşük sigara fiyatı 95 TL'ye yükseldi.

Grubun en pahalı sigarası ise 100 TL'den satılmaya başlandı.

Farklı sigara gruplarına da zam gelmişti
• 6 Haziran'da Imperial PM grubuna yapılan zam sonrası bu gruptaki sigaraların fiyatları 110 TL ile 130 TL aralığına çıktı.

• 4 Haziran'da ise Bat sigara grubuna zam gelmişti. Grubun en ucuz sigarası 105 TL'ye, en pahalı sigarası ise 120 TL'ye yükselmişti.

• 2 Haziran'da da JTI grubuna yapılan zamla birlikte gruptaki en ucuz sigara 105 TL ve en pahalı sigara 120 TL olmuştu.

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