Haber Tarihi: 02 Haziran 2026 13:55 - Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2026 13:55

Nijerya Dünya Kupası'na katıldı mı? Osimhen'li Super Eagles'ın sarsıcı play-off hüsranı

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek olan o devasa 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, Afrika kıtasının en büyük futbol ekollerinden biri olan Nijerya'nın durumu gündemin tam zirvesine oturdu! Kadrosunda Victor Osimhen ve Wilfred Ndidi gibi dünya çapında yıldızları barındıran "Super Eagles" (Süper Kartallar) lakaplı milli takımın turnuva bileti alıp alamadığı, futbolseverler tarafından arama motorlarında fırtınalar kopararak araştırılıyor. Sabahtan bu yana "Nijerya Dünya Kupası'na katıldı mı? 2026 Dünya Kupası'nda Nijerya var mı, Osimhen turnuvada oynayacak mı?" sorguları spor sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte o sarsıcı eleme süreci ve yeşil sahalardan mahkeme salonlarına taşınan devasa olayların perde arkası!

Afrika elemelerinin o zorlu atmosferinde ter döken yıldızların akıbetini merak edenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen Dünya Kupası bileti Nijerya'nın ellerinde mi?
NİJERYA DÜNYA KUPASI'NA KATILDI MI? (RESMİ SAHA SONUCU)
Kısa, net ve Nijeryalı futbolseverleri derinden yaralayan o sarsıcı yeşil saha gerçeği: Resmi maç sonuçlarına göre Nijerya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını KAYBETMİŞTİR!

Nijerya, Afrika Elemeleri C Grubu'nu 18 puanlı Güney Afrika'nın hemen arkasında, 17 puanla ikinci sırada tamamlayarak doğrudan katılım hakkını kaçırmış ve play-off oynamak zorunda kalmıştı. Play-off yarı finalinde Gabon'u 4-1'lik sarsıcı bir skorla geçmeyi başaran Nijerya, finalde ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.

Demokratik Kongo ile oynanan o kritik final mücadelesinin normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 eşitlikle sona erdi.

Dünya Kupası biletini belirleyecek seri penaltı atışlarında rakibine 4-3 mağlup olan Nijerya, kıtalararası play-off şansını Demokratik Kongo'ya kaptırdı ve turnuvaya resmen veda etti.

