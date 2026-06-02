Nijerya Dünya Kupası'na katıldı mı? Osimhen'li Super Eagles'ın sarsıcı play-off hüsranı

Afrika elemelerinin o zorlu atmosferinde ter döken yıldızların akıbetini merak edenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen Dünya Kupası bileti Nijerya'nın ellerinde mi?

Kısa, net ve Nijeryalı futbolseverleri derinden yaralayan o sarsıcı yeşil saha gerçeği: Resmi maç sonuçlarına göre Nijerya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını KAYBETMİŞTİR!



Nijerya, Afrika Elemeleri C Grubu'nu 18 puanlı Güney Afrika'nın hemen arkasında, 17 puanla ikinci sırada tamamlayarak doğrudan katılım hakkını kaçırmış ve play-off oynamak zorunda kalmıştı. Play-off yarı finalinde Gabon'u 4-1'lik sarsıcı bir skorla geçmeyi başaran Nijerya, finalde ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.



Demokratik Kongo ile oynanan o kritik final mücadelesinin normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 eşitlikle sona erdi.



Dünya Kupası biletini belirleyecek seri penaltı atışlarında rakibine 4-3 mağlup olan Nijerya, kıtalararası play-off şansını Demokratik Kongo'ya kaptırdı ve turnuvaya resmen veda etti.

