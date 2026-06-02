02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
19:00
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Galatasaray'da kritik genel kurul 27 Haziran'da

Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulu, 27 Haziran'da yapılacak. Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu, toplantıda gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda hukuki işlem ve tasarrufların gerçekleştirilmesi için yetki isteyecek.

02 Haziran 2026 14:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray Kulübü, birçok farklı faaliyetin yürütülmesi ve bunlarla ilgili hukuki işlem ile tasarrufların gerçekleştirilmesi amacıyla olağanüstü genel kurul yapacak.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak toplantıda çoğunluk sağlanamazsa bir sonraki toplantı, 27 Haziran Cumartesi günü çoğunluğa bakılmadan aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

Galatasaray Kulübünün yönetim kurulu, genel kurulda gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda hukuki işlem ve tasarrufların gerçekleştirilmesi için yetki isteyecek.

Yönetim kurulu, ayrıca Galatasaray Basketbol Anonim Şirketi'nin kurulması, şartlarda mutabık kalınması halinde kurulacak şirketin NBA Avrupa organizasyonuna kalıcı lisans sahibi olarak katılımının sağlanması, gerek görülmesi halinde kurulacak şirketin kontrolü kulüpte kalması kaydıyla bir kısım hissesinin yatırımcılara satılması için yetki talep edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
