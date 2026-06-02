Jamal Murray, Kanada kadrosunda yok

Kanada Basketbol Federasyonu, 3 Temmuz'da Puerto Rico Men's National Basketball Team karşılaşmasıyla başlayacak Dünya Kupası eleme süreci için oluşturulan 23 kişilik geniş kadroyu açıkladı.



Kadronun başında iki kez NBA MVP ödülünü kazanan Shai Gilgeous-Alexander yer alırken, açıklanan listede dikkat çeken bir eksiklik bulunuyor.



Jamal Murray, Kanada'nın aday kadrosuna dahil edilmedi.



Kanada Basketbol Genel Menajeri Rowan Barrett, Murray'nin neden kadroda olmadığına ilişkin açıklamalarda bulundu.



"Hayır, Jamal Murray bundan sonraki süreç için milli takım programına katılma konusunda bir taahhütte bulunmuş değil."



Barrett sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ülkesini temsil etme konusunda büyük bir isteğe sahip. Ancak bazen sporcuların hayatında bunu yapmalarını engelleyen bazı durumlar olabiliyor."



Murray, kadroya alınmayan tek önemli isim olmadı.



Shaedon Sharpe ve Andrew Wiggins de açıklanan oyuncu havuzunda yer almadı.



Buna rağmen Kanada, Dünya Kupası elemelerine oldukça güçlü bir kadroyla girecek ve bir sonraki turnuvaya katılım hakkını elde etme konusunda iddialı olacak.



