Jamal Murray, Kanada kadrosunda yok

Kanada Basketbol Federasyonu, 3 Temmuz'da Puerto Rico Men's National Basketball Team karşılaşmasıyla başlayacak Dünya Kupası eleme süreci için oluşturulan 23 kişilik geniş kadroyu açıkladı.

Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kadronun başında iki kez NBA MVP ödülünü kazanan Shai Gilgeous-Alexander yer alırken, açıklanan listede dikkat çeken bir eksiklik bulunuyor.

Jamal Murray, Kanada'nın aday kadrosuna dahil edilmedi.

Kanada Basketbol Genel Menajeri Rowan Barrett, Murray'nin neden kadroda olmadığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Hayır, Jamal Murray bundan sonraki süreç için milli takım programına katılma konusunda bir taahhütte bulunmuş değil."

Barrett sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkesini temsil etme konusunda büyük bir isteğe sahip. Ancak bazen sporcuların hayatında bunu yapmalarını engelleyen bazı durumlar olabiliyor."

Murray, kadroya alınmayan tek önemli isim olmadı.

Shaedon Sharpe ve Andrew Wiggins de açıklanan oyuncu havuzunda yer almadı.

Buna rağmen Kanada, Dünya Kupası elemelerine oldukça güçlü bir kadroyla girecek ve bir sonraki turnuvaya katılım hakkını elde etme konusunda iddialı olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
