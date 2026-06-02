Beşiktaş'a 12.4 milyon euro gelir

Taraftarlarına hayal kırıklığı ve hüsran yaşatan Beşiktaş'ın geride kalan sezonda kasasına koyduğu rakam belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de sezonu 60 puanla 4'üncü sırada noktalayan siyah-beyazlı kulüp, 164 milyon lira şampiyonluk payı, 207.6 milyon lira performans primi, 91.2 milyon lira dördüncülük ödülü, 132.2 milyon lira katılım payı olmak üzere yaklaşık 595 milyon TL (11.1 milyon euro) gelir elde etti.
Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nden de 1.275 milyon euro kazanan Beşiktaş'ın kasasına giren toplam para 12.4 milyon euro oldu.
