Aziz Yıldırım'dan stoper harekatı!

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, gözünü stoper transferine çevirdi.
Aziz Yıldırım, sol stoper transferi için birbirinden ünlü isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Seçime güçlü bir şekilde girmek isteyen Aziz Yıldırım'ın öncelikli hedefi ise Manchester City'nin Hollandalı stoperi Nathan Ake...
31 yaşındaki futbolcunun menajeri ile görüşen Aziz Yıldırım eş zamanlı olarak Fulham'ın Nijeryalı sol stoperi Calvin Bassey'in temsilcisiyle de temas halinde.
Bu iki isimden sonuç alamazsa son aday Lens'in 27 yaşındaki Malang Sarr. Aziz Yıldırım'ın bu hafta içinde stoper transferini sonuçlandırması bekleniyor.
15 milyon euro piyasa değeri olan City'nin yıldız oyuncusu Ake'nin kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. 28 milyon euroluk Bassey ise önümüzdeki sezon boşa çıkıyor. Fulham oyuncunun satışına açık. Malang Sarr'ın ise kulübüyle olan sözleşmesi sona erdi.
