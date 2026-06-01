01 Haziran
Slovakya-Malta
19:00
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
19:00
01 Haziran
Norveç-İsveç
20:00
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
20:30
01 Haziran
Avusturya-Tunus
21:45
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
02:00

Jhon Duran'dan ayrılık ve transfer açıklaması

Zenit'teki kiralık sözleşmesinin ardından Rus ekibinden ayrılan Jhon Duran, ayrılık nedeninin ailevi olduğunu söyledi. Duran, geleceğine dair de mesaj verdi.

calendar 01 Haziran 2026 16:18 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2026 16:20
Fenerbahçe'de geçen sezonun ilk yarısında forma giyen Jhon Duran, geleceğine dair konuştu.

Geride kalan sezonun ilk yarısında kiralık olarak Fenerbahçe forma giymesinin ardından Zenit'e giden Jhon Duran, Rus ekibinden de 14 Mayıs'ta ayrıldı.

RUSYA'DAN AYRILIĞI

Zenit'ten ayrılığıyla ilgili konuşan Kolombiyalı futbolcu, bu ayrılığın ailevi sorunlardan kaynaklandığını dile getirdi.

Jhon Duran, "Ailevi küçük bir sorunum vardı. Sorunu çözebilmem için beni serbest bıraktılar. Kulüpte her şey yolundaydı. Şampiyon olduk, kısa ama başarılı bir dönemdi." dedi.

GELECEĞİ İÇİN MESAJ

Zenit'ten ayrılmasının ardından bonservisinin bulunduğu Al Nassr'a geri dönen 23 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili, "Kiralık sözleşmem sona erdi. Menajerimle konuşup benim için en iyisinin ne olacağına bakmam gerekiyor, seçenekleri değerlendiriyoruz. Beğendiğim birçok şey var ama şu anda çok fazla konuşma ve spekülasyon olduğu için sessiz kalmayı tercih ediyorum ve bu iyi anlamda değil; bu spekülasyonlar zararlı." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'de 21 maçta 5 gol atıp 3 asist yapan Jhon Duran, sezonun ikinci yarısında forma giydiği Zenit'te ise 9 maçta 2 kez ağları havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
