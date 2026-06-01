Galatasaray'da yönetimde görev dağılımı

Galatasaray Kulübünün 23 Mayıs'ta yapılan olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek ile yönetimi, mazbatalarını aldı.
YÖNETİM LİSTESİ
Özbek'in divan kuruluna sunduğu yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu asıl ve yedek üye listeleri şöyle:
Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu
Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül
Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu
Denetim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun
Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan
Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer
Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk
Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın
GÖREV DAĞILIMI
Galatasaray'da yeni yönetim kurulu görev bölümünü oluşturdu.
- Başkan: Dursun Aydın Özbek
- İkinci Başkan: Metin Öztürk
- Başkan Yardımcısı: Mehmet Saruhan Cibara
- Başkan Yardımcısı: Sedat Artukoğlu
- Genel Sekreter: Can Natan
- Muhasip Üye: Mehmet Burak Kutluğ
YAŞANAN DEĞİŞİKLİKER
Geçen dönemde yönetim kurulu üyesi olan Sedat Artukoğlu, yeni dönemde başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.
Genel Sekreterlik görevi Eray Yazgan'dan Can Natan'a geçti.
Muhasip üye görevi ise yeni dönemde görev almayan İbrahim Hatipoğlu yerine Mehmet Burak Kutluğ'a geçti.
