Galatasaray'da yönetimde görev dağılımı

Galatasaray'da yeni yönetim kurulu görev bölümünü oluşturdu.

01 Haziran 2026 16:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da yönetimde görev dağılımı
Galatasaray Kulübünün 23 Mayıs'ta yapılan olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek ile yönetimi, mazbatalarını aldı.

YÖNETİM LİSTESİ

Özbek'in divan kuruluna sunduğu yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu asıl ve yedek üye listeleri şöyle:

Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu

Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül

Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu

Denetim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun

Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan

Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer

Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk

Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın



GÖREV DAĞILIMI

Galatasaray'da yeni yönetim kurulu görev bölümünü oluşturdu.

- Başkan: Dursun Aydın Özbek

- İkinci Başkan: Metin Öztürk

- Başkan Yardımcısı: Mehmet Saruhan Cibara

- Başkan Yardımcısı: Sedat Artukoğlu

- Genel Sekreter: Can Natan

- Muhasip Üye: Mehmet Burak Kutluğ

YAŞANAN DEĞİŞİKLİKER

Geçen dönemde yönetim kurulu üyesi olan Sedat Artukoğlu, yeni dönemde başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Genel Sekreterlik görevi Eray Yazgan'dan Can Natan'a geçti.

Muhasip üye görevi ise yeni dönemde görev almayan İbrahim Hatipoğlu yerine Mehmet Burak Kutluğ'a geçti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
