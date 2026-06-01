Güney Kore'nin gözü son 16'nın ötesinde!

2026 Dünya Kupası A Grubu'nda yer alan Güney Kore Milli Takımı, turnuvaya ev sahibi ülkelerden Meksika'da başlayacak.



Meksika, Güney Afrika ve Çekya ile gruptan çıkmak için karşı karşıya gelecek Asya temsilcisinin kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:



- Kupaya katılma mücadelesi



Kıtasının güçlü ekiplerinden Güney Kore, Asya elemelerinden yenilgi yüzü görmeden tamamlayarak adını 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak ekipler arasına yazdırdı.



Ürdün, Irak, Umman, Filistin ve Kuveyt'in bulunduğu üçüncü turda 6 galibiyet, 4 beraberlik elde eden Güney Kore Milli Takımı, grubu ilk sırada tamamlayarak üst tura yükseldi.



İkinci turda Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland ve Singapur'la aynı grupta yer alan Güney Kore, 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak finallere katılmaya hak kazandı.



Güney Kore'nin 2026 Dünya Kupası elemelerinde oynadığı maçların sonuçları:



- 2. Tur



Güney Kore-Singapur: 5-0



Çin-Güney Kore: 0-3



Güney Kore-Tayland: 1-1



Tayland-Güney Kore: 0-3



Singapur-Güney Kore: 0-7



Güney Kore-Çin: 1-0





Takım O G B M A Y Av. P 1 Güney Kore 6 5 1 0 20 1 19 16 2 Çin 6 2 2 2 9 9 0 8 3 Tayland 6 2 2 2 9 9 0 8 4 Singapur 6 0 1 5 5 24 -19 1

-3. Tur



Güney Kore-Filistin: 0-0



Umman-Güney Kore: 1-3



Ürdün-Güney Kore: 0-2



Güney Kore-Irak: 3-2



Kuveyt-Güney Kore: 1-3



Filistin-Güney Kore: 1-1



Güney Kore-Umman: 1-1



Güney Kore-Ürdün: 1-1



Irak-Güney Kore: 0-2



Güney Kore-Kuveyt: 4-0









Takım O G B M A Y Av. P 1 Güney Kore 10 6 4 0 20 7 13 22 2 Ürdün 10 4 4 2 16 8 8 16 3 Irak 10 4 3 3 9 9 0 15 4 Umman 10 3 2 5 9 14 -5 11 5 Filistin 10 2 4 4 10 13 -3 10 6 Kuveyt 10 0 5 5 7 20 -13 5

- Öne çıkan oyuncuları



Güney Kore'nin kadrosunda Kim Min-jae, Hwang Hee-chan, Hwang In-beom, Lee Kang-in, Son Heung-min ve Hyeon-gyu Oh yüksek profilli oyuncular yer alıyor.



Üst üste 4 Dünya Kupası'nda ülkesinin formasını giymeyi başaran Asya ekibinin teknik direktörü Hong Myung-bo, teknik adam olarak ikinci kez ülkesinin başında Dünya Kupası heyecanı yaşayacak.



2014 Dünya Kupası'nda Hong Myung-bo'nun çalıştırdığı Güney Kore Milli Takımı, sadece 1 puan alarak grup sonuncusu olmuştu.



- Dünya Kupası geçmişi



Güney Kore Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 11 kez katıldı.



Dünya Kupası macerasına İsviçre 1954'te başlayan Güney Kore, 1986'dan beri gerçekleştirilen her organizasyona katılmayı başardı.



Takım, tarihinin en büyük başarısını, Japonya ile beraber ev sahibi olduğu 2002 Dünya Kupası'nda elde etti. Çeyrek finalde, İspanya'yı penaltı atışları sonunda 5-3 mağlup eden Güney Kore, 3'üncülük maçında Türkiye'ye yenilerek turnuvayı 4. bitirdi.



Dünya Kupalarında 38 maç oynayan Asya ülkesi, bu maçların 7'sini kazandı, 21'ini kaybetti, 10'unda da berabere kalmıştır. Güney Kore, Dünya Kupası tarihi boyunca 39 gol atarken, kalesinde 78 gol görmüştür.



Güney Kore'nin dünya kupaları geçmişi şöyle:



1954 - İlk tur



1986 - İlk tur



1990 - İlk tur



1994 - İlk tur



1998 - İlk tur



2002 - 4'üncü



2006 - İlk tur



2010 - 2. tur



2014- İlk tur



2018 - İlk tur



2022 - Son 16



- Dünya Kupası kadrosu



Kaleci: Hyeon-woo Jo (Ulsan), Seung-gyu Kim (FC Tokyo), Bum-keun Song (Jeonbuk)



Defans: Min-jae Kim (Bayern Münih), Yu-min Cho (Sharjah), Han-beom Lee (Midtjylland), Tae-hyeon Kim (Kashima Antlers), Jin-seob Park (Zhejiang FC), Gi-hyuk Lee (Gangwon FC), Tae-seok Lee (Austria Wien), Young-woo Seol (Kızılyıldız), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Moon-hwan Kim (Daejeon Hana Citizen FC)



Orta Saha: Hyun-jun Yang (Celtic), Seung-ho Paik (Birmingham City), In-beom Hwang (Feyenoord), Jin-gyu Kim (Jeonbuk), Jun-ho Bae (Stoke City), Ji-sung Eom (Swansea City), Hee-chan Hwang (Wolverhampton), Dong-gyeong Lee (uLSAN), Jae-sung Lee (Mainz), Kang-in Lee (Paris Saint-Germain)



Forvet: Hyeon-gyu Oh (Beşiktaş), Heung-min Son (LA FC), Gue-sung Cho (Midtjylland)



- Maç takvimi



12 Haziran Cuma (TSİ 05.00): Güney Kore-Çek Cumhuriyeti (Guadalajara Stadı)



19 Haziran Cuma (TSİ 04.00): Meksika-Güney Kore (Guadalajara Stadı)



25 Haziran Perşembe (TSİ 04.00): Güney Afrika-Kore Cumhuriyeti (Monterrey Stadı)



