1974 Dünya Kupası: Panzerlerin zaferi

Meksika'nın ardından Dünya Kupası yeniden Avrupa'ya döndü ve 1974'te ev sahipliğini Batı Almanya üstlendi.



Ev sahibi Batı Almanya, Franz Beckenbauer, Paul Breitner ve Gerd Müller'den oluşan kadrosuyla şampiyonluğa ulaşıp kupayı ikinci kez müzesine götürmeyi başardı.



1974 Dünya Kupası'na Avrupa'dan Bulgaristan, Batı Almanya, Doğu Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, İskoçya, İsveç ve Yugoslavya, Güney Amerika'dan Arjantin, Brezilya, Şili ve Uruguay, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler'den Haiti, Afrika'dan Zaire ve Okyanusya'dan Avustralya katıldı.



Bu organizasyon, Türkiye'nin televizyondan izlediği ilk Dünya Kupası oldu.



- İlk FIFA Dünya Kupası



Daha önce Jules Rimet Kupası olarak oynanan organizasyon, Batı Almanya'da ilk kez FIFA Dünya Kupası adıyla yapılmaya başlandı.



Bu turnuvada ilk kez ev sahibi takım, açılış maçını yapmadı. İlk maçta son şampiyon Brezilya ile Yugoslavya karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma, golsüz berabere sonuçlandı.



- Doğan Babacan tarihe geçti



Kupa tarihinde ilk kez bir Türk hakem, 1974 FIFA Dünya Kupası'nda görev aldı.



Türkiye Milli Takımı'nın katılamadığı turnuvada düdük çalan Doğan Babacan, gösterdiği kırmızı kartla da tarihe geçti.



Babacan'ın Batı Almanya-Şili maçında Güney Amerika ekibinden Carlos Caszely'ye gösterdiği kırmızı kart, kupa tarihindeki ilk kırmızı kart olarak tarihteki yerini aldı.



- Batı Almanya-Hollanda finali



1974 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci tur gruplarını ilk sırada tamamlayan Batı Almanya ile Hollanda, finalde karşı karşıya geldi.



Münih Olimpiyat Stadı'nda 75 bin 200 kişinin izlediği finalde Batı Almanya, Johan Neeskens'in 2. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 geriye düştü. Ev sahibi ülke, 25. dakikada penaltıdan Paul Breitner ve 43. dakikada Gerd Müller'in golüyle sahadan 2-1 galip ayrılarak şampiyonluğa uzandı.



Turnuvada Polonya, Brezilya'yı 1-0 yenerek dünya üçüncülüğünü kazandı.



- Batı Almanya'nın tek yenilgisi



Batı Almanya, 1974 FIFA Dünya Kupası'nda sadece bir kez mağlup oldu.



Oynadığı 7 maçta 6 galibiyet elde eden "Panzerler", tek yenilgisini kupaya ilk kez katılan Doğu Almanya'dan aldı.



Doğu Almanya, ilk grubun son maçında Batı Almanya'yı Jürgen Sparwasser'in golüyle 1-0 mağlup etti.



- 38 maçta 97 gol atıldı



1974 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan 38 maçta 97 gol atıldı.



Maç başına 2,55 gol ortalaması tutturulan kupada Polonya, 16 golle en çok gol atan ekip oldu. Hollanda ise 15 gol kaydetti.



- Gol kralı Lato



Batı Almanya'daki turnuvada gol krallığını, Polonyalı forvet Grzegorz Lato elde etti.



Lato, oynadığı 7 maçta rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Bir diğer Polonyalı Andrzej Szarmach ve Hollandalı Johan Neeskens beşer golle ikinci sırayı paylaştı.



