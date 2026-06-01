Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
00
GÜN
00
SAAT
00
DK
00
SN
Turnuvaya SADECE KALDI!

Dünya Kupası tarihinde mevkilerine göre en iyi 11'ler: Kaleci

2026 Dünya Kupası öncesi, futbolun en büyük sahnesinde kritik kurtarışlarıyla ülkelerinin kaderini değiştiren efsane kaleciler dikkati çekiyor.

calendar 01 Haziran 2026 13:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Kupası tarihinde mevkilerine göre en iyi 11'ler: Kaleci
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News

Futbolun en büyük uluslararası organizasyonu Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Dünya Kupası tarihinde, elde edilen zaferlerde çoğu zaman diğer oyuncuların gölgesinde kalan ancak kritik kurtarışlarıyla ülkelerinin kahramanı haline gelen kalecilerden oluşan en iyi 11 şöyle: 

- Ricardo Zamora (İspanya):

Hem Barcelona'nın hem de Real Madrid'in efsanevi oyuncusu Ricardo Zamora, Dünya Kupalarında her ne kadar fazla forma giyme şansı bulamasa da oynadığı maçlarla adını uluslararası futbol tarihine yazdırmayı başardı. 

Zamora, İspanya'nın Dünya Kupası'nda ilk kez boy gösterdiği 1934'teki organizasyonda, takımının ilk 8'e kalmasını sağladı.

Bu turnuvanın galibi ev sahibi İtalya ile oynanan çeyrek finalde mükemmel bir oyun çıkartan Zamora, 1-1 biten mücadelede sakatlandı ve ikinci maçta oynayamadı. Zamora, sahada veya özel hayatında her zaman gündemde olan bir karakter oldu. 1920 Olimpiyatları'nda rakibine yumruk atan futbolcu, vergi ve sigara kaçakçılığıyla suçlanmıştı.

- Lev Yashin (Sovyetler Birliği):

1960'lı yıllarda savunmayı gol çizgisinden organize ederek futbolda devrim yaratan "Altın Top" ödüllü Lev Yashin, kariyeri boyunca 150 penaltı atışı kurtardı.

Eusebio tarafından, "Yüzyılın emsali olmayan kalecisi" olarak nitelenen Yashin, uzun boyu, atletik yapısı ve müthiş refleksleriyle birçok otorite tarafından halen gelmiş geçmiş en iyi kaleci olarak yorumlanıyor. 

Yashin, 1958, 1962 ve 1966 Dünya Kupalarında forma giydi.

Lev Yashin, kulüp bazında yılın en iyi futbolcusuna verilen "Altın Top" ödülünü kazanan tek file bekçisi oldu. 

- Gordon Banks (İngiltere):

Gordon Banks, 1966 Dünya Kupası'nı kazanan İngiltere'nin en önemli ve takıma en çok katkı sağlayan futbolcuları arasındaydı

Ancak Banks, 1966'daki performansıyla değil, Brezilya'ya karşı 1970 yılında oynanan maçtaki müthiş kurtarışıyla hatırlanıyor.

Banks'in, Pele'nin kafayla kale direğinin hemen dibine gönderdiği şutu kornere çelişi, Dünya Kupalarının gelmiş geçmiş en iyi kurtarışı olarak hala hafızalarda.

- Dino Zoff (İtalya):

Dünya Kupası kazanan en yaşlı futbolcu ünvanına sahip Zoff, 1982'de İtalya'ya gittiğinde 40 yaşındaydı 

Paolo Rossi tarafından Dünya Kupası kadrosundaki en önemli oyuncu olarak görülen Zoff, 1970'li yıllarda, bin 142 dakika boyunca gol yemeyerek uluslararası bir rekora imza attı.

Zoff, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) en çok forma giyen oyuncular arasında da bulunuyor. 

- Sepp Maier (Batı Almanya): 

Çevikliği nedeniyle kendisine "kedi" lakabı takılan Maier, 1974'te şampiyonluğu kazanan kadro dahil, 4 Dünya Kupası organizasyonunda ülkesini temsil etti.

Genel olarak ciddi yapısı ve saha içindeki profesyonelliğiyle bilinen, ancak garipsenebilecek davranışları da bulunan kaleci, kulüp bazında kariyerinin büyük bölümünü Bayern Münih'te geçirdi.

- Ubaldo Fillol (Arjantin): 

Arjantin'in 1978 Dünya Kupası zaferinde çok büyük rolü bulunan Fillol'un kariyerindeki en iyi performansı, Hollanda ile oynanan final maçında sergilediği söylenir.

Olağanüstü kurtarışlara imza atan ancak aynı zamanda kolay gol yeme lüksünü kendisinde gören kaleci, Dünya Kupalarına takımıyla 3 kez katıldı ve ülkesinin formasını 58 kez giydi. 

- Jean-Marie Pfaff (Belçika):

Pfaff, Belçika'yı, 1980 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nda finale taşıyan futbolcu olarak kabul ediliyor.

Belçika'nın yarı finale çıktığı 1986'daki Dünya Kupası'nda sadece Diego Maradona'ya boyun eğen kaleci, sempatik tavırlarıyla hatırlanıyor. Pfaff, çok sevildiği ülkesinde adını bir dönem "De Pfaffs" adlı televizyon programıyla duyurmaya devam etti. 

- Rinat Dasayev (Sovyetler Birliği):

"Demir Perde" lakaplı Dasayev, Yashin'in veliahtı olarak kabul ediliyor.

1982'deki SSCB kadrosunun önemli isimlerinden Dasayev, söz konusu organizasyonda özellikle İskoçya maçında yaptığı kurtarışla hatırlanıyor.

Dasayev, ülkesinin 1986 ve 1990 Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı.

- Sergio Goycochea (Arjantin):

1990 Dünya Kupası'nda takım arkadaşı Diego Maradona'nın gölgesinde kalan Goycochea, Nery Pumpido'nun yedeği olarak geldiği turnuvada yaptığı kurtarışlarla ülkesine kahraman olarak döndü.

Oynadığı 6 maçta sadece 3 gol yiyen El Goyco, hem Yugoslavya ile oynanan çeyrek final, hem de İtalya ile oynanan yarı final maçlarında yaptığı penaltı kurtarışlarıyla adını futbol tarihine yazdırdı. 

- Oliver Kahn (Almanya):

2002 Dünya Kupası'nda "Altın Top" ile ödüllendirilen Kahn, final maçında Brezilyalı oyunculara uzun süre geçit vermedi.

Alman file bekçisi, bu performansıyla takımının kupaya uzanmasını sağlayamasa da ülkesinin futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmayı bildi.

Dünya Kupası'nda Altın Top ödüllü tek kaleci Kahn, Almanya'da 8 lig şampiyonluğu, birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonası zaferi gördü.

- Gianluigi Buffon (İtalya): 

Buffon, kariyerindeki en büyük başarısını, İtalya'nın şampiyon olduğu 2006 Dünya Kupası'nda yaşadı. 

Kulüp takımı Juventus ile de birçok başarıya imza atan Buffon, 2006'da 453 dakika boyunca gol yememe başarısını gösterdi. İtalyan file bekçisi, 5 Dünya Kupası'na katılan sayılı oyuncu arasında yer aldı.

Futbol dünyasında "kaleci" dendiğinde hatırlanan isimlerin başında gelen Buffon, Serie A'nın en fazla forma giyen oyuncusu ünvanını elinde bulunduruyor.

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Dünya Kupası
Dünya Kupası'nın resmi topu "Trionda" maçlardan önce şarj edilecek
1974 Dünya Kupası: Panzerlerin zaferi
1974 Dünya Kupası: Panzerlerin zaferi
Güney Kore
Güney Kore'nin gözü son 16'nın ötesinde!
Dünya Kupası tarihinde mevkilerine göre en iyi 11
Dünya Kupası tarihinde mevkilerine göre en iyi 11'ler: Kaleci
Pele veda etti, Brezilya kupayı aldı
Pele veda etti, Brezilya kupayı aldı
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
Sporx Anasayfasına Dön