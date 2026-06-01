Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
00
GÜN
00
SAAT
00
DK
00
SN
Turnuvaya SADECE KALDI!

Güney Afrika'da hedef gruptan çıkmak

Son 3 Dünya Kupası'na katılmayı başaramayan Güney Afrika, 2026'da açılış maçında Meksika'nın konuğu olacak. Katıldığı 3 turnuvada gruptan çıkamayan Güney Afrika, bu kez gruptan çıkmak istiyor.

calendar 01 Haziran 2026 12:12
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
Güney Afrika'da hedef gruptan çıkmak
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Güney Afrika, Meksika'daki açılış maçıyla son 3 organizasyona katılamama hasretini sonlandıracak.

A Grubu'nda Meksika, Güney Kore ve Çekya ile karşılaşacak Güney Afrika'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Teknik direktörlüğünü Trabzonspor'un eski antrenörlerinden Hugo Broos'un yaptığı "Bafana Bafana", Dünya Kupası Afrika Elemeleri'ni 5 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 2 yenilgiyle lider tamamlayarak turnuvaya katılmaya hak kazandı.

Güney Afrika Milli Takımı'nın eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Sonuçlar:

Güney Afrika-Benin: 2-1

Ruanda-Güney Afrika: 2-0

Nijerya-Güney Afrika: 1-1

Güney Afrika-Zimbabve: 3-1

Güney Afrika-Lesotho: 0-3 (Hükmen)

Benin-Güney Afrika: 0-2

Lesotho-Güney Afrika: 0-3

Güney Afrika-Nijerya: 1-1

Zimbabve-Güney Afrika: 0-0

Güney Afrika-Ruanda: 3-0

Puan durumu:


TAKIM O G B M A Y Av P
Güney Afrika 10 5 3 2 15 9 6 18
Nijerya 10 4 5 1 15 8 7 17
Benin 10 5 2 3 12 11 1 17
Lesotho 10 3 3 4 9 12 -3 12
Ruanda 10 3 2 5 5 9 -4 11
Zimbabve 10 - 5 5 5 12 -7 5
Öne çıkan oyuncuları

Güney Afrika Milli Takımı oyuncularının önemli bir kısmı ülkelerinin takımı Mamelodi Sundowns ve Orlando Pirates'te forma giyiyor, bazı isimler de kariyerlerine başka ülkelerde devam ediyor.

Lyle Foster, milli takımının Avrupa'daki en önemli temsilcisi. Premier Lig ve Championship tecrübesiyle hücum hattının lideri olan 25 yaşındaki oyuncu, gücü ve bitiriciliğiyle Güney Afrika'nın turnuvadaki en büyük gol umudu olacak.

Mamelodi Sundowns'ın 36 yaşındaki tecrübeli ismi Themba Zwane, oyun zekası ve pas kalitesiyle hücumda takımın en önemli ismi olarak kabul ediliyor.

21 yaşındaki Relebohile Mofokeng ve Hannover 96'da oynayan 22 yaşındaki Ime Okon da Güney Afrika'nın ümit bağladığı genç isimler olarak öne çıkıyor.

Dünya Kupası geçmişi

Güney Afrika Milli Takımı, Dünya Kupası'nda daha önce 3 kez mücadele etti.

1998, 2002 ve ev sahibi olduğu 2010 Dünya Kupaları'nda boy gösteren Güney Afrika, üç turnuvada da gruptan çıkmayı başaramadı.

İlk Dünya Kupası deneyiminde 2 puan alan Güney Afrika diğer şampiyonalarda ise 4'er puan aldı.

1998 - İlk tur

2002 - İlk tur

2010 - İlk tur

Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates)

Defans: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover 96), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire)

Orta saha: Teboho Mokoena, Jayden Adams (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela)

Forvet: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Iqraam Rayners, Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol)

Maç takvimi

Güney Afrika'nın 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

11 Haziran Perşembe:

22.00 Meksika-Güney Afrika (Azteca Stadı)

18 Haziran Perşembe:

19.00 Çekya-Güney Afrika (Atlanta Stadı)

25 Haziran Perşembe:

04.00 Güney Afrika-Güney Kore (Monterrey Stadı)

 

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Dünya Kupası tarihinde mevkilerine göre en iyi 11
Dünya Kupası tarihinde mevkilerine göre en iyi 11'ler: Kaleci
Pele veda etti, Brezilya kupayı aldı
Pele veda etti, Brezilya kupayı aldı
Meksika
Meksika'da hedef çeyrek finalin ötesi!
Güney Afrika
Güney Afrika'da hedef gruptan çıkmak
Çekya, büyük hasretine son verecek
Çekya, büyük hasretine son verecek
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
Sporx Anasayfasına Dön