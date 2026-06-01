Bizim Çocuklar'dan 4 gollü müthiş prova

🌟 Can Uzun, A Milli formayla ilk golünü Kuzey Makedonya'ya attı!



🇹🇷 #BizimÇocuklar, Can Uzun'un 16. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı. pic.twitter.com/PiJaAxM73C https://t.co/oQ0tHsHMHb



— Sporxtv (@sporxtv) June 1, 2026

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya'yı konuk etti.Chobani Stadı'nda oynanan maçı ay-yıldızlılarımız 4-0 kazandı.Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 2. dakikada16. dakikada, 53. dakikadave 70. dakikadakaydetti.A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçında ise 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak.Mücadele, Fort Lauderdale kentindeki maç, Inter Miami FC Stadı'nda TSİ 01.00'de oynanacak.Dünya Kupası'nda ilk grup maçında Avustralya ile karşılaşacak milliler, ABD'deki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.Milli futbolcu Eren Elmalı, Kuzey Makedonya maçının ilk yarısında yaşadığı sakatlığın ardından devre arasında tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlık yaşayan Eren Elmalı, oyuna devam edemedi. Mücadelenin 8'inci dakikasında girdiği hava topu mücadelesinde başına darbe alan Eren Elmalı, tedavi olduktan sonra bir süre oyuna devam etti. Daha sonra baş dönmesi yaşayan 25 yaşındaki sol bek, 27'nci dakikada yerini Zeki Çelik'e bıraktı. Zeki'nin oyuna dahil olmasının ardından Mert Müldür sol beke geçti. Eren Elmalı, devre arasında tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Kosova mücadelesine göre kadroda 9 değişiklik yaptı.Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede kalede Altay Bayındır'a şans veren Montella, savunma dörtlüsünü ise Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Eren Elmalı'dan kurdu.Orta sahada Salih Özcan, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Can Uzun ve Oğuz Aydın'a forma veren İtalyan teknik adam, Deniz Gül'ü ise tek forvet olarak sahaya sürdü.Vincenzo Montella, son oynanan Kosova mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü Ozan Kabak ve Orkun Kökçü'yü bu maçta da ilk 11'de oynattı.Kosova karşısında oynayan isimlerden Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler mücadeleye yedek başlarken, Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı ise maç kadrosunda yer almadı.A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 35 kişilik kadrodan 9 ismi Kuzey Makedonya karşısında kadroya almadı.Millilerde kaleciler Uğurcan Çakır ve Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç, Atakan Karazor, Kenan Yıldız ve sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu, Kuzey Makedonya maçının kadrosuna alınmadı.A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, Kuzey Makedonya maçına kaptan olarak çıktı.Milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla 1697 gün sonra Kadıköy'de maça çıktı.Milli takım son olarak 8 Ekim 2021'de 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile Kadıköy'de karşı karşıya gelmiş, mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.1. dakikada milli takım gole yaklaştı. Rakip ceza sahasına yakın bölgede Orkun Kökçü'nün pasında Can Uzun ceza sahası sol çaprazında topla buluştuktan sonra şutunu çekti, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.44. dakikada ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Miovski'nin arka direğe ortasında topu kapan Alioski, Ozan Kabak'tan sıyrılarak şutunu çekti. Kaleci Altay Bayındır yaptığı müdahaleyle topun ağlarla buluşmasını engelledi.45+3. dakikada sağ tarafta topla buluşan Oğuz Aydın, ceza sahasında rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, kaleci gole izin vermedi.ChobaniJose Luis Munuera Montero, Diego Barbero Sevilla, Alfredo Rodriguez Moreno (İspanya)Altay Bayındır (Dk. 63 Muhammed Şengezer) Mert Müldür (Dk. 88 Hakan Çalhanoğlu), Ozan Kabak (Dk. 46 Samet Akaydin), Çağlar Söyüncü (Dk. 63 Merih Demiral), Eren Elmalı (Dk. 27 Zeki Çelik), Salih Özcan (Dk. 63 Demir Ege Tıknaz), Orkun Kökçü (Dk. 46 Kaan Ayhan), Yunus Akgün (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), Can Uzun (Dk. 63 Aral Şimşir), Oğuz Aydın (DK. 63 Arda Güler), Deniz Gül (Dk. 63 Barış Alper Yılmaz)Dimitrievski (Dk. 66 Taleski), Zajkov (Dk. 46 Serafimov), Velkoski, Fetai (Dk. 46 Manev), Despotovski (Dk. 46 Musliu), Elezi (Dk. 66 Dodev), Atanasov (Dk. 46 Emini), Alioski (Dk. 66 Nikolov), Eljif Elmas (Dk. 74 Rastoder), Miovski, Omeragikj (Dk. 66 Alomerovic)Dk. 2 Orkun Kökçü, Dk. 16 Can Uzun, Dk. 53 Deniz Gül, Dk. 70 Barış Alper Yılmaz (Türkiye)Dk. 42 Fetai (Kuzey Makedonya)