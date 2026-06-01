Dünya Kupası 2026
Turnuvaya SADECE KALDI!

Felipe Melo'dan Neymar'a Galatasaray forması

Felipe Melo, Brezilyalı vatandaşı Neymar'a Galatasaray forması hediye etti.

01 Haziran 2026 18:01 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2026 18:15
Galatasaray'ın efsane futbolcularından Felipe Melo, Brezilyalı yıldız Neymar ile bir araya geldi.

Melo, buluşma sırasında Neymar'a Galatasaray forması hediye etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Felipe Melo, sarı-kırmızılı formayı Neymar'a takdim ettiği anlara yer verirken dikkat çeken bir ifadede bulundu.

Melo paylaşımında, "Türkiye'nin en büyük takımının formasını Brezilya'nın en büyük futbolcusuna hediye ettim." sözlerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Galatasaray taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Neymar'ın Galatasaray formasıyla verdiği poz da geniş yankı uyandırdı.

Felipe Melo, Galatasaray'da geçirdiği başarılı yılların ardından kulüple bağını sürdürmeye devam ederken, sarı-kırmızılı camiaya yönelik paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

MİLLİ TAKIMA GERİ DÖNDÜ

Öte yandan Neymar, kısa süre önce Brezilya Milli Takımı'na geri döndü. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin açıkladığı kadroda yer alan yıldız futbolcu, uzun süren sakatlık döneminin ardından yeniden milli takım formasını giymeye hazırlanıyor. Neymar, Ekim 2023'te yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmış, son dönemde Santos'ta forma giyerek yeniden ritim kazanmaya çalışmıştı.

D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
