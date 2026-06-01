Montella'dan kadro itirafı: "Benim için çok zor bir gündü"

Vincenzo Montella, Kuzey Makedonya maçı öncesinde hem tüm oyunculara şans vermek istediklerini hem de Dünya Kupası için son kadroyu belirlerken duygusal ve zorlu bir süreç yaşadıklarını söyledi.

calendar 01 Haziran 2026 19:40
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da Kuzey Makedonya ile oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın hazırlık maçı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Montella, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında çok önemli bir maç. Bir ülkeyi temsil ediyorsunuz, o yüzden bizde hazırlık maçı diye bir kavram yok.

Burada, kulübünde daha az süre alan futbolcularımızı da değerlendirmek istiyoruz.

Aynı zamanda ufak tefek sakatlık geçiren oyuncularımızı da korumak istiyoruz. Bütün futbolcularımızı değerlendirmek istiyoruz. Bugün de farklı bir 11 görebilirsiniz."

Dünya Kupası kadrosuna ilişkin de konuşan İtalyan teknik adam, son listenin maç bitmeden açıklanacağını belirtti.

Montella, kadro seçim sürecinin kendisi açısından oldukça zor geçtiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Maç bitmeden Dünya Kupası kadrosu verilmiş olacak. Son listeyi vermiş olacağız. Herkes gelmeyi hak ediyor açıkçası. O yüzden benim için çok zor bir gündü. Üzüntü yaşadığımız bir gündü. Son kararlarımı verirken duygusallık yaşıyorum. Futbolcu için de zor oluyor. Futbolcuyken benim de başıma gelmişti.

Tabii ki de vereceğimiz karar, Milli Takımımızın en iyisi için. Biliyorsunuz ki saygılı olmamız gerekiyor. Futbolcularımız da zaten son derece profesyoneller, bu bilince sahipler. Bizim de sorumluluklarımızın olduğu bir görevdi. O yüzden de üzücü ve yorucu bir gündü."

D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
