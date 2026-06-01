Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
00
GÜN
00
SAAT
00
DK
00
SN
Turnuvaya SADECE KALDI!

Meksika'da hedef çeyrek finalin ötesi!

1970 ve 1986'nın ardından Meksika üçüncü kez Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Meksika, daha önce ev sahibi olduğu iki Dünya Kupası'nda çeyrek final oynamayı başardı. Meksika, bu kez çeyrek finalin ötesine geçmek istiyor.

calendar 01 Haziran 2026 12:18
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
Meksika'da hedef çeyrek finalin ötesi!
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
26 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçına ev sahipliği yapacak olan Meksika, turnuvaya üçüncü kez ev sahipliği yapan ilk ülke olacak.

Turnuvanın gediklileri arasında yer alan Meksika Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılışında Güney Afrika'yı Meksiko City'de konuk edecek.

A Grubu'nda Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya ile bir üst tura yükselmek için mücadele edecek Meksika'nın kupa yolculuğu, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası tarihindeki geçmişi ve diğere ayrıntıları şu şekilde:

Ev sahibi olunca finallere kalıyor

Meksika, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada ile birlikte organizasyona ev sahipliği yapacağı için FIFA Dünya Kupası'na doğrudan katılım hakkı elde etti.

Dünya Kupası'ndaki en başarılı dönemlerini ev sahibi oldukları yıllarda yaşayan Meksikalılar, 1970 ve 1986'da kendi ülkelerinde düzenlenen Dünya Kupası'nda çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

1986 yılındaki çeyrek finalde turnuvaya veda eden Meksika Milli Takımı'nda forma giyen Javier Aguirre, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesinin teknik direktörü olarak görev yapacak. Bu organizasyon aynı zamanda Aguirre'nin Meksika'nın başında çıktığı üçüncü Dünya Kupası olarak tarihe geçecek.

Tecrübeli teknik adam, 2002 ve 2010 Dünya Kupaları'nda da Meksika Milli Futbol Takımı'nı kulübeden yönetti.

Öne çıkan oyuncuları

Meksika Milli Takımı'nın kadrosunun önemli bir kısmı ülke dışında kariyerlerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'de forma giyen Edson Alvares'in yanı sıra Milan'da oynayan Santiago Gimenez ve Fulham forması giyen Raul Jimenez, Meksikalıların kilit isimleri olarak dikkati çekiyor.

Ochoa rekora ortak olacak

Meksika'nın tecrübeli kalecisi Guillermo Ochoa, 2026'da 6. kez Dünya Kupası'nda forma giyecek.

Dünya Kupası kariyerine 2006'da başlayan tecrübeli eldiven, daha sonra oynanan 4 turnuvada da takımını yalnız bırakmadı. Ochoa, 2026'da da oynayarak 6'şar kez organizasyonda forma giyen Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yla rekora ortak olacak.

Dünya Kupası geçmişi

Meksika Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 17 kez katıldı. Dünya Kupası tarihinde 60 maç yapan Meksika, bu maçlardan 17'sini kazandı, 15'inden beraberlikle, 28'inden mağlubiyetle ayrıldı. Kupa tarihi boyunca 62 gol attı, kalesinde 101 gol gördü.

Turnuvaya son olarak 2022'de katılan Meksika ilk maçında Polonya'yla golsüz berabere kalıp ikinci maçında Arjantin'e 2-0 yenilirken, Suudi Arabistan karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet gruptan çıkması için yeterli olmadı. Bu sonuçlarla birlikte Meksika, 1978 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra ilk defa grup aşamasını geçemedi.

18. kez şampiyonada yer alacak Meksika'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1930 - İlk tur

1950 - İlk tur

1954 - İlk tur

1958 - İlk tur

1962 - İlk tur

1966 - İlk tur

1970 - Çeyrek final

1978 - İlk tur

1986 - Çeyrek final

1994 - İkinci tur

1998 - İkinci tur

2002 - İkinci tur

2006 - İkinci tur

2010 - İkinci tur

2014 - İkinci tur

2018 - İkinci tur

2022 - İlk tur

Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Raul Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Defans: Jorge Sanchez (PAOK FC), Israel Reyes (Club America), Cesar Montes (Lokomotiv Moscow), Johan Vasquez (Genoa), Jesus Gallardo (Toluca), Mateo Chavez (AZ Alkmaar), Luis Romo (Chivas)

Orta saha: Erik Lira (Cruz Azul), Brian Gutierrez (Chivas), Gilberto Mora (Club Tijuana), Alvaro Fidalgo (Real Betis), Obed Vargas (Atletico Madrid), Orbelin Pineda (AEK Athens), Edson Alvarez (Fenerbahce), Luis Chavez (Dinamo Moscow)

Forvetler: Alexis Vega (Toluca), Cesar Huerta (Anderlecht), Armando Gonzalez (Chivas), Guillermo Martinez (Pumas UNAM), Roberto Alvarado (Chivas), Julian Quinones (Al Qadsiyah), Raul Jimenez (Fulham), Santiago Gimenez (AC Milan)

Maç takvimi

11 Haziran (TSİ 22.00): Meksika-Güney Afrika (Mexico City Stadı)

19 Haziran (TSİ 04.00): Meksika-Güney Kore (Guadalajara Stadı)

25 Haziran (TSİ 04.00): Çekya-Meksika (Mexico City Stadı)

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Dünya Kupası tarihinde mevkilerine göre en iyi 11
Dünya Kupası tarihinde mevkilerine göre en iyi 11'ler: Kaleci
Pele veda etti, Brezilya kupayı aldı
Pele veda etti, Brezilya kupayı aldı
Meksika
Meksika'da hedef çeyrek finalin ötesi!
Güney Afrika
Güney Afrika'da hedef gruptan çıkmak
Çekya, büyük hasretine son verecek
Çekya, büyük hasretine son verecek
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
Sporx Anasayfasına Dön