Pele veda etti, Brezilya kupayı aldı

01 Haziran 2026 12:57
1966'da "futbolun beşiği" İngiltere'de düzenlenen Dünya Kupası, 1970'te tekrar Amerika kıtasına taşınarak Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

Adaylık sürecinde Arjantin'i geride bırakan Meksika, dokuzuncu Dünya Kupası'nı düzenlemeye hak kazandı.

Meksika 1970'e 16 ülke katıldı. Avrupa'dan 10, Güney Amerika'dan 3, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler'den 2, Afrika'dan ise bir ekip, Meksika'da mücadele etti.

Turnuvada Avrupa'dan Belçika, Bulgaristan, Çekoslovakya, İngiltere, Batı Almanya, İsrail, İtalya, Romanya, SSCB, İsveç; Güney Amerika'dan Brezilya, Peru, Uruguay; Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler'den El Salvador ve ev sahibi Meksika; Afrika'dan Fas yer aldı.

- Brezilya, Jules Rimet Kupası'nın sahibi oldu

Meksika'daki turnuvada 1958 ve 1962'nin ardından bir kez daha zafere ulaşan Brezilya, o zamanki adıyla Jules Rimet Kupası'nda üçüncü şampiyonluğunu yaşayarak kupanın ilelebet sahibi oldu.

Başkent Meksiko'da 21 Haziran 1970'te yaklaşık 108 bin taraftarın önünde oynanan finalde Brezilya, 18. dakikada Pele'nin golüyle 1-0 öne geçti. İtalya, 37. dakikada Roberto Boninsegna ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. "Sambacılar", 66. dakikada Gerson, 71. dakikada Jairzinho ve 86. dakikada Carlos Alberto'nun golleriyle maçtan 4-1 galip ayrılarak Dünya Kupası'nda zafere ulaştı.

Brezilya'yı çalıştıran Mario Zagallo ise Dünya Kupası'nı hem futbolcu hem teknik direktör olarak kazanan ilk futbol adamı olarak tarihe geçti.

- Kırmızı kart ve oyuncu değişikliği

Meksika 1970'te kırmızı kart uygulaması, ilk kez Dünya Kupası organizasyonlarına dahil oldu.

Ancak turnuvada hiçbir futbolcunun kırmızı kart görmemesi dikkati çekti. Meksika'da ayrıca Dünya Kupası tarihinde ilk defa tüm maçlarda oyuncu değişikliği yapılmasına da izin verildi.

- Pele'nin son Dünya Kupası

Brezilya'nın efsane futbolcusu Pele, Meksika'da üçüncü şampiyonluğunu yaşadığı Dünya Kupası organizasyonlarında son kez sahne aldı.

Pele, Dünya Kupası kariyeri boyunca 14 maçta forma giydi, bu karşılaşmalarda 12 gol kaydetti.

- Gol kralı Müller

Meksika'daki turnuvanın gol kralı, Batı Almanya'dan Gerd Müller oldu.

Rakip fileleri 10 kez havalandıran Müller'in gol krallığına ulaştığı turnuvada Brezilya'dan Jairzinho 7 golle ikinci, Peru'dan Teofilo Cubillas 5 golle üçüncü sırayı aldı.

- 32 maçta 95 gol atıldı

Meksika 1970'te yapılan 32 maçta 95 gol atıldı.

Maç başına 2,97 gol ortalaması yakalanan kupanın en skorer takımları ise 19 golle Brezilya ve 17 golle Batı Almanya oldu.

