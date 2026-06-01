 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
01 Haziran
Slovakya-Malta
19:00
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
19:00
01 Haziran
Norveç-İsveç
20:00
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
20:30
01 Haziran
Avusturya-Tunus
21:45
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
02:00

Dursun Özbek: "Galatasaray'ı güzel günlere taşıyacağız"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mazbata töreninde açıklamalarda bulundu.

calendar 01 Haziran 2026 12:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek: 'Galatasaray'ı güzel günlere taşıyacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Galatasaray'da yeni yönetim için mazbata töreni düzenlendi. Galatasaray'da seçime tek aday olarak giren ve yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, mazbata töreninde açıklamalarda bulundu.

Özbek, "2028 dönemi için yönetim ve diğer kurulların mazbata töreni için bir aradayız. Sayın genel kurula büyük bir teşekkür gönderiyoruz. Bu büyük emaneti bize teveccüh ettikleri için kendilerine büyük teşekkür gönderiyorum." dedi.

Sözlerine devam eden Dursun Özbek, "Geçtiğimiz 4 senede yaptığımız icraatler, genel kurul tarafından beğenildiği için tekrar bizi bu göreve layık gördüler. Bu bizim sorumluluğumuzu daha da arttırıyor. Her dönemde, geçmiş dönemde yapılan icraatin üzerine çıkmamız lazım. Daha iyisini yapmak zorunda hissediyoruz. Herkes şundan emin olsun, bu amaçla geliyoruz. Geçmiş dönemde yaptıklarımızdan daha iyisini yapmak gayretinde olacağız." sözlerini sarf etti.

Dursun Özbek, "Genel kurul ve camiaya teşekkür ediyorum. Bize verilen desteğin aynen devam etmesini istiyorum. Başarıyı daha da yukarıya çekmek için yine onların desteğine ihtiyacımız var. Güzel günlere Galatasaray'ı taşıyacağımızın sözünü veriyorum." açıklamasını yaptı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.